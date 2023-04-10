Пожарного и бывшего росгвардейца из Челябинской области приговорили к 19 годам лишения свободы по делу о поджоге здания, где находится военно-учетный стол

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приговорил музыкантов рок-группы Room 32 Алексея Нуриева и Романа Насрыева к 19 годам лишения свободы по делу о поджоге здания администрации города Бакал (Челябинская область), где находится военно-учетный стол.

Как отмечает антивоенная инициатива «Зона солидарности», на сегодняшний день это самый жестокий приговор за поджог в знак протеста против войны в Украине.

«Возможно, такое необоснованно жестокое обвинение связано с тем, что фигуранты дела из условно лояльной власти среды: Алексей Нуриев — сотрудник МЧС, а Роман Насрыев работал водителем во вневедомственной охране, относящейся к Росгвардии», — писала «Зона солидарности» накануне приговора.

Музыкантов признали виновными по статьям о совершении теракта группой лиц по предварительному сговору (пункт «а» части 2 статьи 205 УК РФ) и прохождении обучения для террористической деятельности (статьи 205.3 УК).

Согласно приговору, Нуриев и Насрыев должны будут провести четыре года в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима. Таким образом суд полностью удовлетворил просьбу стороны обвинения.

По версии следствия, в октябре 2022 года Нуриев и Насрыев бросили коктейли Молотова в окно здания администрации города Бакал, где также находится военно-учетный стол. При этом, как отмечает «Зоны солидарности», в результате загорелся только линолеум в одном из помещений. Возгорание потушила сторож.

Музыкантов задержали через несколько часов после поджога и вскоре отправили в следственный изолятор, пишет «ОВД-Инфо». Изначально Нуриеву и Насрыеву вменяли статью об умышленном уничтожении и повреждении имущества (статья 167 УК РФ), но затем дело переквалифицировали на более тяжкую статью.

Обвиняемые не отрицали факт поджога. В частности, Насрыев говорил, что совершил эту акцию в знак протеста из-за объявленной в России мобилизации и войны в Украине. При этом фигуранты отвергли обвинения по статьям о терроризме.

После начала полномасштабной войны с Украиной в России прошла волна поджогов военкоматов и других административных зданий. По данным «Медиазоны», к 1 апреля 2023 года было зафиксировано не менее 94 таких нападений, в 70 случаях целями поджогов были военкоматы и призывные пункты.