В Госдуму внесли поправки о пожизненном наказании за госизмену

На рассмотрение нижней палаты российского парламента внесены поправки, вводящие пожизненное наказание за государственную измену, сообщил в телеграм-канале глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев.

Также предлагается «существенно повысить нижний и верхний предел ответственности» за ряд преступлений. В том числе, по статье «Теракт» увеличить предельное наказание с 15 до 20 лет, по статье «Содействие террористической деятельности» минимальный порог наказания за вербовку или вовлечение в совершение террористических преступлений поднять до семи лет (сейчас пять лет), а минимальное наказание за пособничество — до 12 лет (сейчас 10 лет). По статье «Организация террористического сообщества и участие в нем» установить наказание от 10 до 15 лет лишения свободы (сейчас от 5 до 10 лет), по статье «Диверсия» — до 20 лет (сейчас 15 лет), а по статье «Акт международного терроризма» — от 12 лет (сейчас от 10 лет).

Поправки подготовлены к законопроекту 232768-8, который уже прошел первое чтение, что, как подчеркивает Пискарев, позволит «рассмотреть их оперативно».

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