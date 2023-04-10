Власти Северной Осетии обратились в прокуратуру из-за видео, на котором избивают мобилизованного

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил, что власти региона обратились в военную прокуратуру из-за видео, на котором командир одного из полков «непозволительно» обращается с мобилизованным. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Видео опубликовала (осторожно, на записи есть мат и сцены насилия) глава североосетинского благотворительного фонда «Сердце Виктории» Вера Адаева. На нем видно избитого мужчину, который сидит на коленях. По словам Адаевой, мужчина — мобилизованный. Он говорит, что «извиняется», а двое человек за кадром требуют от него сказать «за что». Вскоре один из людей за кадром бьет мужчину ногами.

«Купишь мне спальник новый. Звонишь своему командиру и помогаешь ему, понял?» — говорит человек, снимающий происходящее. Затем другой человек снова бьет ногами мужчину по голове.

Меняйло утверждает, что на видео командир батальона одного из полков, «выполняющих задачи на Херсонском направлении», совершенно «непозволительно обращается со своими подчиненными». По его словам, власти региона выяснили, кто этот человек. Он добавил, что в этом полку служат 46 мобилизованных из Северной Осетии.

«И еще раз хочу повторить: мы своих не бросаем! Это раз. А во-вторых, даже в условиях выполнения боевых задач, где необходима строжайшая дисциплина и привычны далеко не самые деликатные отношения между командирами и бойцами, издевательства недопустимы! Совершенно не так нужно поддерживать боевой дух в солдатах!» — написал Меняйло.

В начале февраля группа мобилизованных из Тувы, которые находятся в зоне боевых действий в Украине, записала видеообращение. В нем они рассказали об избиениях и угрозах со стороны военных из аннексированной ДНР. Обращение было адресовано в том числе президенту России Владимиру Путину и министру обороны Сергею Шойгу. Военная прокуратура заявила, что не нашла подтверждения издевательствам над военнослужащими.

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