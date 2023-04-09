Война Четыреста десятый день. Онлайн «Медузы»

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил в интервью британской газете Express, что украинцы готовы сражаться с Россией до последнего человека.

Об этом он сказал, говоря о потенциальных переговорах с Россией. «Мы не можем вести переговоры с людьми, которые пришли, убили наших людей и уничтожили нашу нацию. Для нас решение заключается в том, что русские должны уйти с наших земель. Поэтому мы должны бороться до последнего из них или, к сожалению, до последнего из нас», — сказал посол.

Отвечая на вопрос о потерях ВСУ, Пристайко сказал, что украинские власти с самого начала не стремились раскрывать свои потери. «Когда война закончится, мы признаем это. Я думаю, что это будет ужасное число. Но в этом мы снова отличаемся от русских. Каждая украинская жизнь для нас бесценна. Российскую элиту, похоже, не волнует, сколько их солдат погибло», — сказал он.