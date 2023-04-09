Война Четыреста десятый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 8 апреля смотрите здесь.
Телеграм-канал «Крымский ветер», рассказывающий о событиях в аннексированном Крыму, утверждает, что из-за ракетного удара по Феодосии утром 8 апреля якобы уничтожен зенитно-ракетный комплекс С-300, а трое российских военных получили ранения. Другие источники пока не подтверждали эту информацию.
Накануне глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов сообщил, что над Феодосией сбили украинскую ракету. «Крымский ветер» утверждает, что по Феодосии запустили две ракеты.
За последние две недели в аннексированной Запорожской области более 15 раз атаковали объекты российских войск, заявил украинский мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире украинского ТВ.
По его словам, в Мелитополе трижды атаковали локомотивном депо и дважды — местный аэродром. Также сообщалось о взрывах в Федоровке, Веселом, вблизи Токмака, Верхнего Токмака, Мирного и Молочанска.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что под обстрел ВСУ попало село Вознесеновка в Шебекинском городском округе. По предварительным данным, никто не пострадал. По словам губернатора, повреждены два частных дома и складское помещение на территории сельскохозяйственного предприятия.
Украина договорилась с Польшей о закупке 200 бронетранспортеров Rosomak, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в обращении, выпущенном по итогам 8 апреля.
«Польша выполнила все задекларированное по танкам: они уже в Украине, в частности „Леопарды“. Есть новые договоренности по БМП — более сотни машин. По бронетранспортерам — Rosomak — 200 машин. Сейчас 100, и 100 впоследствии», — рассказал Зеленский.
Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил в интервью британской газете Express, что украинцы готовы сражаться с Россией до последнего человека.
Об этом он сказал, говоря о потенциальных переговорах с Россией. «Мы не можем вести переговоры с людьми, которые пришли, убили наших людей и уничтожили нашу нацию. Для нас решение заключается в том, что русские должны уйти с наших земель. Поэтому мы должны бороться до последнего из них или, к сожалению, до последнего из нас», — сказал посол.
Отвечая на вопрос о потерях ВСУ, Пристайко сказал, что украинские власти с самого начала не стремились раскрывать свои потери. «Когда война закончится, мы признаем это. Я думаю, что это будет ужасное число. Но в этом мы снова отличаемся от русских. Каждая украинская жизнь для нас бесценна. Российскую элиту, похоже, не волнует, сколько их солдат погибло», — сказал он.
Немецкий таблоид Bild утверждает, что президент Украины Владимир Зеленский в мае может посетить Германию — впервые с начала полномасштабного российского вторжения в Украину.
Ожидается, что он приедет на вручение премии Карла Великого. Ее вручают за вклад в объединение Европы.
Официально в Киеве и Берлине это не подтверждали.
Министерство обороны Великобритании в ежедневном обзоре ситуации в Украине рассуждает об аннексированных Россией территориях Украины.
Как сказано в обзоре, 5 апреля президент России Владимир Путин провел большое заседание Совета безопасности РФ — первое с октября 2022 года. Основным докладчиком на заседании стал глава МВД РФ Владимир Колокольцев, который говорил «о восстановлении, соблюдении закона и общественном порядке на незаконно аннексированных территориях Украины», отметили в Минобороны Великобритании.
По мнению британской разведки, Кремль выбрал Колокольцева основным докладчиком, вероятно, чтобы представить ситуацию на аннексированных территориях как нормализующуюся. «В действительности большая часть территории остается зоной активных боевых действий, подвергается партизанским атакам и для многих граждан крайне ограничен доступ к основным услугам», — сказано в обзоре.
МИД Украины раскритиковал Ватикан из-за того, что в крестном ходе на Страстную пятницу в Риме участвовал подросток из России — на одном из этапов пути он нес святое распятие вместе с подростком из Украины.
«К сожалению, вынуждены констатировать, что нынешнее шествие было снова омрачено попыткой приравнять жертву и агрессора», — заявил официальный представитель МИД Украины Олег Николенко вечером 8 апреля.
Он отметил, что в церемонии участвовали украинский подросток из Мариуполя, который нашел приют в Италии, и российский подросток, чей брат погиб, а отец и дед «пропали без вести как участники захватнической войны России против Украины».
«Мы разочарованы, что Святой Престол не принял во внимание аргументы украинской стороны об оскорбительном характере такого жеста. Совместное участие украинца и россиянина искажает действительность, в которую Россия погрузила украинцев, проводя против них геноцид», — заявил представитель министерства.
Работа спасателей в Запорожье после российского удара
По данным властей, российские войска в ночь на 9 апреля обстреляли город Запорожье, из-за чего частично разрушен частный жилой дом. Два человека — 11-летняя девочка и ее 50-летний отец — погибли. 46-летнюю женщину (на видео) спасателям удалось извлечь из-под завалов живой.
Согласно американским секретным документам, которые утекли в сеть в последние дни, ЧВК Вагнера в феврале пыталась купить оружие у Турции, чтобы использовать его в том числе в Украине, пишет The Washington Post.
В начале февраля представители ЧВК Вагнера встречались с турецкими контактами, чтобы приобрести оружие и оборудование. Из опубликованных материалов неясно, знало ли турецкое правительство об усилиях ЧВК Вагнера приобрести оружие и смогла ли военная компания договориться о покупке.
Представители правительства Турции это не комментировали.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- За минувшие сутки Вооруженные силы РФ нанесли четыре ракетных и 40 авиационных ударов, совершили 58 обстрелов из систем залпового огня по позициям ВСУ и гражданским объектам.
- Россия продолжает наступать на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Украинские силы отбили 50 атак на указанных направлениях.
- Российские силы безуспешно наступали на Лиманском направлении южнее Кузьминого и Верхнекаменского, на Бахмутском направлении — в Бахмуте и в районе населенного пункта Богдановка, на Авдеевском и Марьинском направлениях — в районах Новокалиново, Северного, Первомайского и Марьинки.
- Авиация ВСУ за сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники российских сил. Подразделения ракетных войск и артиллерии в то же время поразили два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, а также один склад боеприпасов.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Мы много говорим о новоязе российской пропаганды: «коллективный Запад», «хлопок» вместо «взрыва» и так далее. Пора поговорить об особом языке российской оппозиции — оппоязе. Выпуск рассылки «Сигнал» на «Медузе».
Издатель рассылки «Сигнал» Александр Амзин рассказывает в подкасте «Текст недели», как и для чего ввел в оборот термин «оппояз». Раньше эту лексику пренебрежительно относили к «демшизе», теперь она носит ярко выраженный антивоенный характер.
В продолжение темы. Как заявили источники The Washington Post, 7 апреля Пентагон ограничил процесс передачи разведывательной информации в ответ на утечку секретных данных.
Один из источников издания заявил, что такие ограничения «необычайно строгие» и это говорит «о высоком уровне паники среди руководства Пентагона».
Утечка американских секретных документов, касающихся Украины, показала, что США глубоко проникли в российские службы безопасности и разведки, сообщила газета The New York Times.
По ее данным, в документах от конца февраля — начала марта, которые появились в соцсетях в последние дни, американские разведчики в режиме реального времени предупреждали Украину, в какое время и куда Россия будет наносить удары.
Утечка содержит американскую оценку сил России и Украины, что, по мнению NYT, указывает на то, что США шпионят за высшим военным и политическим руководством Украины.
Газета отметила, что утечка осложнила отношения США с союзниками и может ограничить обмен разведданными. Источник издания в западной разведке сказал, что утечка вызвала «болезненную реакцию».
7 апреля стало известно, что министерство обороны США проводит расследование по поводу утечки секретных документов, в которых были подробно описаны планы США и НАТО по наращиванию вооруженных сил Украины перед контрнаступлением. Позже появилась новая партия американских секретных документов, касающихся Украины, Ближнего Востока и Китая.
В ночь на 9 апреля из-за российского обстрела Запорожья погибли два человека, в том числе девочка 2012 года рождения, сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.
По его словам, две ракеты попали по домам в частном секторе. В результате удара один мужчина погиб на месте, ребенок умер по пути в больницу.
Одна женщина госпитализирована, другому раненому помощь оказали на месте. Разбор завалов продолжается.
Здравствуйте. Начинается 410-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. В этом онлайне мы будем следить за боевыми действиями и связанными с этим событиями в мире.