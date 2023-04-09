В ВСУ заявили, что Россия перебрасывает под Бахмут регулярные части из-за больших потерь среди наемников ЧВК Вагнера

Российское командование отправляет под Бахмут, где воюют, в основном, наемники ЧВК Вагнера, регулярные части, заявил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. По его словам, которые приводит «Громадське», переброска военных — вынужденная мера, поскольку ЧВК «Вагнера» в боях за Бахмут несет большие потери — около ста человек в сутки, «если считать только убитых».

Среди тех, кого отправляют под Бахмут, заявил Череватый, мотострелки и десантники. Ранее о том, что в боях за Бахмут участвуют российские ВДВ сообщала британская военная разведка, которая также отмечала, что войска РФ стали эффективнее использовать артиллерию на этом направлении.

При это подтверждения информации об участии десантников в боях в самом Бахмуте из независимых источников на данный момент не поступало.

Как воюют ЧВК Вагнера

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Как воюют ЧВК Вагнера

«Медуза» подробно разбирает тактику ЧВК Вагнера Почему наемники воюют эффективнее, чем российская армия? (Спойлер: одна из главных причин в том, что они используют заключенных как пушечное мясо)