В Запорожье в результате российского обстрела погибла 11-летняя девочка
Источник: ГСЧС Украины в Запорожской области
Российские войска в ночь на 9 апреля обстреляли город Запорожье. По данным регионального управления ГСЧС Украины, в результате обстрела был частично разрушен частный жилой дом, начался пожар.
Два человека — 11-летняя девочка и ее 50-летний отец — погибли. 46-летнюю женщину спасателям удалось извлечь из-под завалов живой.
Еще в нескольких домах расположенных рядом выбиты окна и повреждены фасады, но жители не пострадали.