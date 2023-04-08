Война Четыреста девятый день
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 7 апреля читайте здесь.
Бровары, Киевская область
Горсовет Полтавы принял решение демонтировать памятники Пушкину и двум советским генералам
Как сообщил министр культуры Украины Александр Ткаченко, в ближайшее время он ждет решения горсовета по сносу памятников, посвященных Петру I.
В октябре 600 украинских военных пытались отбить Запорожскую АЭС, но не смогли этого сделать
Об этом пишет The Times. Сразу после неудавшейся атаки о ней сообщали представители оккупационных властей, а также Минобороны РФ; Киев официально попытку штурма не признавал. Сейчас The Times подробно описала произошедшее со слов представителей украинского спецназа, военной разведки и ВМС.
Военные на 30 катерах, вооруженных крупнокалиберными пулеметами, гранатометами MK-19 и противотанковыми средствами, попытались высадиться на левый берег Днепра, где находится станция. По их словам, они рассчитывали, что россияне не смогут применить против них артиллерию из опасений попасть по станции.
Однако россияне «построили очень плотную оборону и все заминировали». Они использовали танки и артиллерию, чтобы обстреливать украинцев прямо на воде. В итоге штурм не удался.
The Times отмечает, что из-за риска утечки радиации подобная попытка силового штурма вызывает вопросы даже у тех чиновников в Киеве, которые убеждены в необходимости как можно скорее вернуть Запорожскую АЭС под украинский контроль.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- За прошедшие сутки российские военные нанесли два ракетных и 35 авиационных ударов, совершили более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
- Основные усилия РФ сосредотачивает на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За сутки на этих направлениях ВСУ отразили более 60 атак.
- За сутки авиация ВСУ нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники россиян. Кроме того, был уничтожен российский штурмовик Су-25. Также россияне потеряли семь беспилотников.
- Подразделения ракетных войск ВСУ и артиллерии поразили один пункт управления и два района сосредоточения живой силы российских военных.
Оперативно проверить и подтвердить заявления сторон конфликта о боевой обстановке не представляется возможным.
В соцсетях появилась новая партия американских секретных документов, которые в том числе касаются Украины
Как пишет New York Times, в частности, на анонимном форуме 4chan была размещена карта, на которой виден ход боевых действий в украинском Бахмуте.
Сейчас Вашингтон спешно ищет источник утечки. Как пишет NYT, скорее всего, она произошла не со стороны украинских чиновников, поскольку у Киева не было доступа к некоторым документам, которые попали в сеть.
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