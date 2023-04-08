Война Четыреста девятый день

В октябре 600 украинских военных пытались отбить Запорожскую АЭС, но не смогли этого сделать

Об этом пишет The Times. Сразу после неудавшейся атаки о ней сообщали представители оккупационных властей, а также Минобороны РФ; Киев официально попытку штурма не признавал. Сейчас The Times подробно описала произошедшее со слов представителей украинского спецназа, военной разведки и ВМС.

Военные на 30 катерах, вооруженных крупнокалиберными пулеметами, гранатометами MK-19 и противотанковыми средствами, попытались высадиться на левый берег Днепра, где находится станция. По их словам, они рассчитывали, что россияне не смогут применить против них артиллерию из опасений попасть по станции.

Однако россияне «построили очень плотную оборону и все заминировали». Они использовали танки и артиллерию, чтобы обстреливать украинцев прямо на воде. В итоге штурм не удался.

The Times отмечает, что из-за риска утечки радиации подобная попытка силового штурма вызывает вопросы даже у тех чиновников в Киеве, которые убеждены в необходимости как можно скорее вернуть Запорожскую АЭС под украинский контроль.