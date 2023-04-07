Война Четыреста восьмой день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 6 апреля читайте здесь, главные фото предыдущего дня войны смотрите здесь.
Главные новости:
- Прокуратура РФ проверит Валерия Меладзе на финансирование ВСУ.
- Футболист Александр Кержаков уехал из России из-за войны.
- Алексей Москалев находится в СИЗО в Беларуси, заявили в МИД РФ.
- По данным NYT, Пентагон расследует утечку секретных документов о подготовке украинского наступления.
- Евро на Мосбирже стоит выше 90 рублей.
Прокуратура РФ проверит Валерия Меладзе на финансирование ВСУ
Генпрокуратура РФ поручила прокуратуре Москвы провести проверку в отношении певца Валерия Меладзе «на предмет оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины», сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
В начале 2023 года Меладзе подвергся жесткой критике после того, как во время новогоднего корпоратива в Дубае, предположительно, шепотом ответил на лозунг «Слава Украине!». В ответ на критику Меладзе заявил, что «горячо любимые мной народы находятся в конфликте, в котором гибнут люди». «Я не могу и не хочу никого ненавидеть, и не пытаюсь кому-то угодить», — говорил он.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложил отдать Крым России, чтобы закончить войну. По его словам, он намерен лично обсудить с лидером Китая Си Цзиньпином предложение об «отказе» Украины от Крыма.
«Президент России Владимир Путин не может захватить территорию Украины. Возможно, мы обсудим Крым. Но то, что он захватил в дополнение, он должен пересмотреть», — сказал президент Бразилии на встрече с журналистами.
Представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что «Украина не торгует своими территориями». «Нет ни одной юридической, политической или моральной причины, почему мы должны уступать хотя бы сантиметр украинской земли», — сказал он.
Назначенный Россией глава аннексированного Донецка Алексей Кулемзин утверждает, что украинские войска обстреляли центр Донецка из реактивных систем залпового огня. Под обстрел попали район Крытого рынка, бульвар Шевченко и бульвар Пушкина. По словам Кулемзина, есть пострадавшие.
В Кремле заявили, что российские военные учтут заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что наступление Украины, вероятно, начнется в ближайшие недели.
«Это заявления, которые являются предметом тщательного отслеживания наших военных. Они тщательно отслеживают всю соответствующую информацию и учитывают это при планировании продолжения специальной военной операции», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Генштаб ВСУ заявил, что украинские военные сбили российский Су-25 возле Марьинки в Донецкой области, сообщает «РБК-Украина».
Другие подробности, а также фото или видео, подтверждающие эту информацию, в украинском Генштабе не привели.
В Успенском соборе Киево-Печерской лавры прошло первое богослужение Православной церкви Украины (ПЦУ). Его провел архимандрит Авраамий, который ранее перешел из Украинской православной церкви в ПЦУ. Глава ПЦУ Епифаний назначил Авраамия наместником монастыря Киево-Печерской лавры.
Украинские СМИ сообщают, что в лавре замечены пятый президент Украины Петр Порошенко и его жена.
В последние дни в разных городах Украины жители стали устраивать протесты против храмов и церквей Украинской православной церкви, которая формально входит в состав Русской православной церкви.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Шебекинском городском округе под обстрел ВСУ попало село Ржавец. В селе нарушено электроснабжение, пострадавших нет.
Суд в Горно-Алтайске отказался рассматривать уголовное дело в отношении основателя независимой газеты «Листок» Сергея Михайлова о «фейках» про российскую армию и вернул дело в прокуратуру, сообщает проект «Сетевые свободы».
Михайлову вменяют размещение девяти постов в телеграм-канале «Листок. Новости Республики Алтай» весной 2022 года, в которых говорилось о разрушении больницы в Мариуполе, гибели людей в драмтеатре Мариуполя театре, а также об убийствах мирных жителей в Буче.
Как отмечает «Тайга.Инфо», Сергей Михайлов отрицает вину, а главный редактор «Листка» Виктор Рау ранее говорил, что эти материалы разместил он, а не Михайлов.
Михайлов год находится в СИЗО. Его интересы представляют адвокаты Александра Садковская и Галина Батырова.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не отказывается от переговоров по Украине, но они могут проходить только с учетом «российских озабоченностей», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Лаврова в Анкаре.
«Не раз говорили, что мы не отказываемся от переговоров. Но переговоры эти могут быть только на основе учета российских законных интересов, российских законных озабоченностей, которые мы долгие-долгие годы излагали, обозначали в диалоге с нашими западными коллегами и которые — наши озабоченности — были высокомерно проигнорированы с пренебрежением», — сказал Лавров.
Российско-украинские переговоры об урегулировании конфликта проходили в феврале-марте 2022 года, но уже год они заморожены. Украинская и российская стороны остановили переговорный процесс, когда стало известно о массовых убийствах мирных жителей Бучи во время российской оккупации.
36-летний житель Берислава в Херсонской области погиб из-за обломков российских боеприпасов, упавших на городской улице, сообщила областная администрация.
Чулпан Хаматова, Дмитрий Быков, Татьяна Лазарева и другие писатели и артисты стали участниками акции за воссоединение Маши Москалевой с ее отцом Алексеем Москалевым, сообщил телеграм-канал «Можем объяснить».
Участники акции прочитали письмо девочки отцу, которое она написала, когда над Москалевым шел судебный процесс по делу о «дискредитации» армии РФ. Участники акции требуют не разлучать дочку с отцом и не лишать Москалева родительских прав.
Житель города Ефремова Тульской области Алексей Москалев попал в поле зрения правоохранительных органов после того, как в апреле 2022 года его 13-летняя дочь Маша, которую он воспитывал один, нарисовала антивоенный рисунок с надписями «Нет войне» и «Слава Украине» на уроке изо. С девочкой провели беседу сотрудники ФСБ, а на отца составили административный протокол о «дискредитации» российской армии из-за комментария в «Одноклассниках».
В декабре 2022 года на Москалева завели уголовное дело о повторной «дискредитации» армии также из-за комментариев в соцсети. В начале марта его задержали и отправили под домашний арест. Машу забрали в приют. Комиссия по делам несовершеннолетних подала иск об ограничении родительских прав Москалева.
28 марта суд в Тульской области приговорил Москалева к двум годам колонии. Сам подсудимый на заседании не присутствовал, в суде заявили, что он сбежал из-под домашнего ареста. В ночь на 30 марта Москалева задержали в квартире в Минске. После задержания адвокаты заявили, что Москалев пропал. В МИД РФ сообщили, что он находится в изоляторе Жодино под Минском.
В Херсонской области двое детей пострадали из-за попадания снаряда в жилой дом
Российские войска 7 апреля обстреляли село Станислав в Херсонской области, сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, один из снарядов попал в жилой дом, проломил крышу и сдетонировал.
Пострадали 30-летняя женщина, 10-летняя девочка и трехлетний мальчик. Пострадавших госпитализировали. Состояние пострадавшей девочки оценивается как тяжелое, остальные находятся в состоянии средней тяжести.
МИД РФ сообщил российскому изданию Daily Storm, что Алексей Москалев, приговоренный к колонии по делу о «дискредитации» армии РФ, находится в СИЗО в Беларуси. Ранее адвокаты говорили, что Москалев пропал. В министерстве заявили, что он ожидает решения о депортации. В посольстве РФ в Минске подтвердили это ТАСС.
«Мне страшно». Один из лучших футболистов России Александр Кержаков — об отъезде из страны
Бывший нападающий «Зенита» и один из лучших футболистов России Александр Кержаков уехал из России осенью 2022 года. Об этом спортсмен сообщил в интервью журналисту Нобелю Арустамяну, внимание на это обратило РБК.
«Из-за сложившейся ситуации нам хотелось поехать туда, где тепло и просто быть там, а не в России. Не сбежать, не откреститься от родины, а просто уехать в данный промежуток времени», — сказал Кержаков. Он отказался называть свой отъезд эмиграцией.
Кержаков сказал, что уехал, потому что в России осенью 2022 года сложилась тяжелая ситуация. «Каждый день ты видишь, читаешь новости. К тебе приходит осознание масштабности всего, что происходит. Мне и моей супруге стало очень тяжело, и мы уехали», — заявил Кержаков.
«Мне страшно. Я никогда в жизни не мог поверить, что такое возможно. После практически каждого интервью, когда меня спрашивали, какое мое самое главное желание, которое я хотел загадать, я отвечал: „Чтобы не было войны“. Я не понимаю, как такое возможно, чтобы сейчас в таком современном и прогрессивном обществе могло происходить то, что сейчас проиcходит. В моей голове это не укладывается, но я не нахожу ответов», — добавил Кержаков.
За минувшие сутки три мирных жителя погибли и 17 получили ранения из-за российских обстрелов, сообщает министерство обороны Украины
Всего за прошедшие сутки российские войска обстреляли территорию 114 населенных пунктов в девяти областях Украины.
Папа римский Франциск предложил установить перемирие в Украине на две недели с 9 апреля во время Пасхи у католиков и православных, сообщает РИА Новости со ссылкой на Союз староверов. В пресс-службе Ватикана пока это не подтверждали.
В Москве задержали мужчину с пневматическим пистолетом, который пытался проникнуть на территорию здания Минобороны РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Инцидент произошел на КПП у главного здания Минобороны на Фрунзенской набережной. Мужчина в неадекватном состоянии с пистолетом пытался проникнуть на территорию министерства. При этом он громко кричал и размахивал руками. Нарушителя оперативно задержали, мотив поступка он объяснить не смог», — утверждает источник агентства.
Как уточняет телеграм-канал «Осторожно, новости», задержан 40-летний житель Рыбинска Ярославской области. В отношении него составили административный протокол по статье о мелком хулиганстве, его направили на обследование в психиатрическое отделение.
В Брянской области на мине подорвались двое российских военных, один из них погиб, сообщает Baza без ссылки на источник. По данным телеграм-канала, автомобиль с военными наехал на мину в районе поселка Запесочье у российско-украинской границы. Astra уточняет, что это случилось в 6 утра 6 апреля.
«Осторожно, новости» утверждает, что на мине подорвались российские пограничники, которые обследовали район после минометного обстрела.
В районе границы России и Украины работают как пограничники ФСБ России, так и подразделения прикрытия государственной границы ВС РФ.
ФСБ России объявила, что задержала в аннексированной Херсонской области двух граждан Украины, которые собирали информацию о российской армии. Задержанных арестовали по делу о шпионаже (статья 276 УК РФ), пишет «Интерфакс».
По версии российской спецслужбы, агент Службы безопасности Украины и его пособник через мессенджеры передавали в СБУ информацию о маршрутах перемещения и видах используемой военной техники и вооружений ВС РФ, а также сообщали географические координаты.
Украинский мэр оккупированного Мелитополя Иван Федоров сообщил, что вечером 6 апреля вблизи города прозвучали взрывы — туда российские силы якобы четыре дня перебрасывали военную технику и личный состав, пишет «Украинская правда».
Выступая в эфире украинского ТВ, Федоров сообщил, что взрывы произошли около 20:30 в Мелитополе и в поселке Веселое в Мелитопольском районе. По его словам, российская армия перебрасывала технику и солдат, выключив мобильную связь и интернет в поселке Веселое, «чтобы жители не могли ничего сообщить ВСУ и спецслужбам, но не удалось это скрыть».
Визуальных подтверждений предполагаемого удара пока нет, оккупационные власти Мелитополя также не давали комментариев.
В последние дни российские силы, чье продвижение в Бахмуте в конце марта практически остановилось, усилили наступление и с большой вероятностью продвинулись в центр города и захватили западный берег реки Бахмутка, сообщает министерство обороны Великобритании в своем ежедневном обзоре ситуации в Украине.
По мнению британской разведки, ключевой маршрут снабжения Бахмута находится под угрозой. В Минобороны Великобритании считают, что российские регулярные силы, в том числе, вероятно, ВДВ, усилили этот район, а Россия стала более эффективно использовать артиллерию.
«Вполне вероятно, что на местном уровне командиры ЧВК Вагнера и Минобороны РФ поставили вражду на паузу и улучшили сотрудничество», — говорится в обзоре Минобороны Великобритании.