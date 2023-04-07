Война Четыреста восьмой день. Онлайн «Медузы»

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложил отдать Крым России, чтобы закончить войну. По его словам, он намерен лично обсудить с лидером Китая Си Цзиньпином предложение об «отказе» Украины от Крыма.

«Президент России Владимир Путин не может захватить территорию Украины. Возможно, мы обсудим Крым. Но то, что он захватил в дополнение, он должен пересмотреть», — сказал президент Бразилии на встрече с журналистами.

Представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что «Украина не торгует своими территориями». «Нет ни одной юридической, политической или моральной причины, почему мы должны уступать хотя бы сантиметр украинской земли», — сказал он.