Война Четыреста седьмой день
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 5 апреля читайте здесь.
В Житомирской области Украины на границе с Беларусью установили экран, на котором транслируют кадры российско-украинской войны.
На экране транслируют заявления Александра Лукашенко о поддержке России, вторгшейся в Украину, и кадры российских обстрелов, которые наносились, как утверждается, в том числе со стороны Беларуси.
В видео также показаны фотографии с телами мирных жителей Бучи, убитых во время российской оккупации города, и обращение президента Украины Владимира Зеленского к белорусам.
Курс доллара на Московской бирже впервые за год превысил 80 рублей.
В офисе Зеленского допустили переговоры с Россией по Крыму
«Если нам удастся достичь наших стратегических целей на поле боя и когда мы окажемся на административной границе с Крымом, мы готовы открыть дипломатическую страницу для обсуждения, но это не значит, что мы исключаем вариант освобождения Крыма военным путем», — сказал заместитель главы офиса президента Украины Андрей Сибига в интервью Financial Times.
Газета отмечает, что слова Сибиги стали «наиболее четким заявлением о заинтересованности в переговорах с РФ» с апреля 2022 года.
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