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Война Четыреста седьмой день

Прямой эфир

«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 5 апреля читайте здесь.

В Житомирской области Украины на границе с Беларусью установили экран, на котором транслируют кадры российско-украинской войны.

На экране транслируют заявления Александра Лукашенко о поддержке России, вторгшейся в Украину, и кадры российских обстрелов, которые наносились, как утверждается, в том числе со стороны Беларуси.

В видео также показаны фотографии с телами мирных жителей Бучи, убитых во время российской оккупации города, и обращение президента Украины Владимира Зеленского к белорусам.

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Что известно о вчерашней аварийной посадке украинского самолета в Брянской области.

Пограничники сообщили о падении легкомоторного украинского самолета в Брянской области. Опубликовано видео, на котором, как утверждается, допрашивают пилота Мужчина на записи говорит, что не знал, что летел над Россией

Пограничники сообщили о падении легкомоторного украинского самолета в Брянской области. Опубликовано видео, на котором, как утверждается, допрашивают пилота Мужчина на записи говорит, что не знал, что летел над Россией

Курс доллара на Московской бирже впервые за год превысил 80 рублей.

В офисе Зеленского допустили переговоры с Россией по Крыму

«Если нам удастся достичь наших стратегических целей на поле боя и когда мы окажемся на административной границе с Крымом, мы готовы открыть дипломатическую страницу для обсуждения, но это не значит, что мы исключаем вариант освобождения Крыма военным путем», — сказал заместитель главы офиса президента Украины Андрей Сибига в интервью Financial Times.

Газета отмечает, что слова Сибиги стали «наиболее четким заявлением о заинтересованности в переговорах с РФ» с апреля 2022 года.

Привет. Мы продолжаем в прямом эфире следить за войной в Украине и связанными с ней событиями в России и в мире. Спасибо, что читаете нас.