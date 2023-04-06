Война Четыреста седьмой день

В Житомирской области Украины на границе с Беларусью установили экран, на котором транслируют кадры российско-украинской войны.

На экране транслируют заявления Александра Лукашенко о поддержке России, вторгшейся в Украину, и кадры российских обстрелов, которые наносились, как утверждается, в том числе со стороны Беларуси.

В видео также показаны фотографии с телами мирных жителей Бучи, убитых во время российской оккупации города, и обращение президента Украины Владимира Зеленского к белорусам.