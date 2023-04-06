Патриарх Кирилл назначил главного военного священника в «зоне СВО»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подписал указ о назначении главного военного священника в зоне «специальной военной операции» ( ), сообщает пресс-служба Русской православной церкви.

На должность назначен председатель отдела по взаимодействию с казачеством Санкт-Петербургской епархии протоиерей Димитрий Василенков. Он будет отвечать за духовное наставничество российских военнослужащих и сотрудников силовых структур, находящихся в зоне боевых действий в Украине, говорится на сайте Московского патриархата.

Летом 2022 года стало известно о решении РПЦ возродить существовавшую до 1918 года должность главного священника военного и морского духовенства. На этот пост был назначен иерей Олег Овчаров.

После начала российского вторжения в Украину патриарх Кирилл фактически поддержал войну. В своих проповедях он часто упоминает военные действия, а также обосновывает причины вторжения. Среди прочего он говорил, что войну спровоцировали внешние силы для ослабления России.

Весной Украинская православная церковь из-за позиции главы РПЦ провозгласила самостоятельность от Московского патриархата.

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Что происходит с православной церковью

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