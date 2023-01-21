 «По возможности сами поезжайте». Патриарх Кирилл призвал священников больше помогать российским военным

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Патриарх Кирилл считает, что Русская православная церковь должна больше помогать российским военным, поэтому он призвал все церковные приходы «мобилизовать своих прихожан». Соответствующее выступление главы РПЦ опубликовала пресс-служба Московского патриархата.

«Если мы говорим, что Церковь — со своим народом, то каждый приход должен помогать тем, кто на линии огня. Нам нужно мобилизовать наших прихожан, чтобы они собирали вещи, продукты. Ищите возможности, собирайте деньги, отправляйте посылки, по возможности сами поезжайте, поддержите военнослужащих», — заявил патриарх во время праздничной трапезы в Богоявленском кафедральном соборе.

В той же речи глава РПЦ сравнил войну в Украине с Великой Отечественной войной и Отечественной войной 1812 года, когда «едва ли не вся объединенная Европа попыталась завоевать Россию». Сейчас, по мнению патриарха, «весь западный мир [снова] ополчился на Россию» .

«Почему [ополчился]? А потому что мы альтернатива, причем альтернатива очень привлекательная. Россия, которая отвергает худшие проявления глобализации, стала светочем для мира. Люди видят в Россию страну, которая являет пример верности традиционным ценностям, таким как семья, чувство долга, патриотизм», — отметил глава РПЦ, добавив, что Россия, решительно выступившая против глобализации, пользуется «огромной симпатией многих людей, живущих на Западе».

После российского вторжения в Украину патриарх Кирилл фактически поддержал войну. В своих проповедях он часто упоминает военные действия, а также обосновывает причины вторжения. Среди прочего он говорил, что войну спровоцировали внешние силы для ослабления России.

Весной Украинская православная церковь из-за позиции главы РПЦ провозгласила самостоятельность от Московского патриархата.

В сентябре сейм Латвии поддержал инициативу президента страны Эгилса Левитса о предоставлении Латвийской православной церкви аналогичной независимости.

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