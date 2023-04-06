В офисе Зеленского допустили переговоры с Россией по Крыму
Украина готова провести переговоры с Россией об условиях возвращения Крыма, если в ходе контрнаступления ВСУ дойдут до границ аннексированного полуострова. Об этом в интервью Financial Times заявил заместитель главы офиса президента Украины Андрей Сибига.
«Если нам удастся достичь наших стратегических целей на поле боя и когда мы окажемся на административной границе с Крымом, мы готовы открыть дипломатическую страницу для обсуждения, но это не значит, что мы исключаем вариант освобождения Крыма военным путем», — сказал Сибига.
Он добавил, что участившееся обсуждение Крыма со стороны Владимира Зеленского и чиновников его администрации связано с планирующимся наступлением ВСУ.
Газета отмечает, что слова Сибиги стали «наиболее четким заявлением о заинтересованности в переговорах с РФ» с апреля 2022 года.
Власти Украины неоднократно заявляли, что война с Россией может быть закончена только после ухода войск РФ со всех оккупированных территорий и восстановлением украинского суверенитета в международно признанных границах 1991 года, то есть в том числе в Крыму и Донбассе. До последнего времени Киев допускал лишь военную операцию по возвращению Крыма.
Российско-украинские переговоры об урегулировании конфликта проходили в феврале-марте 2022 года, но с апреля были заморожены, когда стало известно о массовых убийствах мирных жителей Бучи, находившейся под российской оккупацией.
В Кремле неоднократно заявляли, что никаких переговоров по статусу Крыма, который аннексировали по итогам организованного РФ «референдума», быть не может.