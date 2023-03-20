Глава Кубани потребовал, чтобы власти Горячего Ключа не мешали хоронить бойцов ЧВК Вагнера (на это жаловался Пригожин)

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил главе города-курорта Горячий Ключ оказать ЧВК Вагнера содействие в захоронении бойцов. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

«Краснодарский край с самого начала специальной военной операции оказывает максимальную поддержку участникам и их семьям. Безусловно, это касается и сохранения памяти о погибших героях, а также содействия и необходимой помощи в том, чтобы проводить павших солдат и офицеров в последний путь», — говорится в сообщении оперштаба.

Ранее 20 марта пресс-служба основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина выложила его заявление о том, что губернатор Краснодарского края провел встречу с представителем военной компании и пообещал, что «никаких препятствий для захоронений бойцов ЧВК „Вагнер“ впредь не будет».

Евгений Пригожин заявил 18 марта, что администрация Горячего Ключа запретила военной компании хоронить «вагнеровцев» на кладбище в станице Бакинская неподалеку от города. Глава Горячего Ключа Сергей Белопольский пояснил, что «с уважением» относится к бойцам ЧВК Вагнера, но считает неправильным делать город-курорт местом массового захоронения.

19 марта похороны «вагнеровцев» в Бакинской все равно состоялись. На них включили обращение Пригожина, который поблагодарил всех, кто «пришел» и «поддерживал». «Мы заставили этих подонков, спрятавшихся у себя в кабинетах, не препятствовать нам в этом [в захоронении]», — заявил Пригожин.

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