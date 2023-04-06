Курс евро на Московской бирже за день вырос на 1,85 рубля и превысил 89 рублей

Российский рубль по итогам торгов 6 апреля на Московской бирже значительно подешевел к доллару и евро. Так, к закрытию торговой сессии евро стоил 89,15 рубля — на 1,85 рубля больше, чем днем ранее. Выше 89 рублей евро предыдущий раз стоил на Московской бирже 14 апреля 2022 года.

Курс доллара по сравнению с закрытием предыдущих торгов вырос на 1,54 рубля, до 81,37 рубля. Это также максимум с 14 апреля 2022 года.

Аналитики, опрошенные РБК, в числе прочих причин снижения курса рубля называют рост импорта при снижении объема экспорта, снижение Минфином продаж валюты на фоне роста нефтяных котировок, а также спекулятивный спрос на валюту в связи с оттоком капитала из России. «Интерфакс» среди причин, которые влияют на курс российской валюты, также упоминает предстоящие выплаты по внешнему долгу и окончание налогового периода.

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