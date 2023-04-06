Госдума повторно рассмотрит во втором чтении законопроект, позволяющий рассылать повестки заказным письмом

Госдума проголосовала за возврат во второе чтение законопроекта, меняющего процедуру призыва на срочную службу. Соответствующая информация опубликована на сайте Госдумы, внимание на это обратил проект Faridaily.

Данный законопроект, внесенный в Госдуму в 2018 году, позволит военкоматам рассылать повестки заказным письмом с уведомлением. Согласно документу, повестка будет считаться врученной в тот момент, когда за получение письма распишется сам призывник, совершеннолетний член его семьи или другой уполномоченный человек. Более того, отмечает Faridaily, даже если призывник не стал получать письмо или не знал о нем, то он будет считаться уведомленным и должен будет самостоятельно явиться в военкомат в течение двух недель.

В то же время «Русская служба Би-би-си» обращает внимает, что законопроект прошел второе чтение накануне начала полномасштабной войны в Украине. Факт того, что документ возвращают именно во второе чтение означает, что теперь в него могут быть внесены любые новые поправки.

В свою очередь председатель комитета по обороне Андрей Картаполов объяснил данное решение тем, что в документе «нужно поправить дату вступления в силу» (предполагалось, что закон вступит в силу 1 апреля 2022 года).

В конце марта Минобороны РФ заявило, что в рамках весенней призывной кампании российские военкоматы начнут рассылать повестки в электронном виде. В тот же день пользователи портала «Госуслуги» заметили, что на сайте пропала возможность удаления учетной записи. В министерстве цифрового развития РФ тогда сообщили, что учетную запись на «Госуслугах» все еще можно удалить, однако для этого нужно подать заявление в МФЦ.

В свою очередь глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас отмечали, что вручение повесток через «Госуслуги» не упоминаются в российских законах.

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