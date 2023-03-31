Российские военкоматы будут рассылать электронные повестки

В рамках весенней призывной кампании российские военкоматы впервые начнут рассылать повестки в электронном виде.

«Сотрудникам военных комиссариатов поставлена задача в ходе подготовки к весенней призывной кампании, которая начинается с 1 апреля, оповещение граждан осуществлять в электронном виде. При этом в случае отсутствия технической возможности оповещение будет проводится путем вручения повесток», — заявил на брифинге начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.

По словам представителя Генштаба, накануне призыва Минобороны РФ провело «мероприятия первоначальной постановки граждан на воинский учет», по итогам которых была сформирована единая база данных. Всего на учет были поставлены более 700 тысяч человек в возрасте от 18 до 27 лет.

Цимлянский отдельно заверил, что Минобороны не намерено снова проводить мобилизацию. «Хочу вас всех заверить, что в планах Генерального штаба нет второй волны мобилизации. Тех, кто уже призван на военную службу, а также граждан, добровольно изъявивших желание участвовать в операции, вполне хватает для выполнения возложенных задач», — сказал он.

30 марта Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве на срочную службу. Призыв будет проходить с 1 апреля по 15 июля. На срочную службу планируют отправить 147 тысяч человек — на 12,5 тысячи больше, чем в весенний призыв 2022 года.

В середине марта региональные военкоматы в России начали рассылать повестки «для уточнения документов воинского учета» и приглашения на военные сборы. По подсчетам главы правозащитной группы «Агора» Павла Чикова, повестки отправляли в более чем 40 российских регионах. В Кремле назвали это «обычной практикой» и заявили, что не ведут обсуждения новой волны мобилизации.

Помимо этого, в регионах заметно усилили агитацию на службу по контракту. Как сообщали ряд СМИ, в рамках весеннего призыва российские власти намереваются привлечь дополнительно 400 тысяч контрактников для отправки на войну в Украине. В Минобороны Великобритании назвали эти планы маловероятными.

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