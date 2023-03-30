Британская разведка: Россия не сможет набрать 400 тысяч добровольцев для продолжения войны в Украине

Минобороны РФ вряд ли сможет привлечь в рамках кампании по призыву 400 тысяч добровольцев на войну в Украину. Об этом говорится в новом ежедневном обзоре ситуации в Украине от Минобороны Великобритании.

О том, что российские власти планируют привлечь 400 тысяч контрактников, 24 марта сообщало агентство Bloomberg, а за две недели до этого — провластное российское издание Ura.ru. 29 марта Bloomberg писало со ссылкой на собственные и экспертные расчеты, что в 2022 году число военнослужащих в России выросло более чем на 500 тысяч человек, хотя в рамках «частичной мобилизации» власти объявляли о наборе в армию 300 тысяч человек.

Как отмечает британская военная разведка, Россия преподносит новую призывную кампанию как привлечение добровольных, профессиональных кадров, а не как очередную обязательную мобилизацию.

Однако, говорится в отчете, существует реальная возможность того, что на практике это различие будет размыто, а региональные власти РФ будут пытаться выполнить поставленные перед ними задачи по набору, принуждая мужчин к вступлению в армию.

Российские власти, вероятно, выбрали так называемую «добровольческую модель», чтобы восполнить дефицит кадров и минимизировать внутреннее несогласие. Маловероятно, что кампания привлечет 400 тысяч настоящих добровольцев. Однако для восстановления боевой мощи России в Украине потребуются не только кадры: армии нужно больше боеприпасов и военной техники, чем она имеет в настоящее время.

В середине марта региональные военкоматы в России начали рассылать повестки «для уточнения документов воинского учета» и приглашения на военные сборы. По подсчетам главы правозащитной группы «Агора» Павла Чикова, повестки отправляли в более чем 40 российских регионах. Также в регионах заметно усилили агитацию на службу по контракту. В Кремле назвали рассылку повесток «обычной практикой» и заявили, что не ведут обсуждения новой волны мобилизации.

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