Шведский прокурор Матс Юнгквист, расследующий дело о взрывах на газопроводах системы , заявил Reuters, что, согласно приоритетной версии следствия, за атакой стоит государственная структура.

По словам прокурора, нельзя полностью исключить, что диверсию устроила независимая группа, а не структура, связанная с государством, но это маловероятно. «Мы ничего не исключаем, но то, что за этим прямо или хотя бы косвенно стоит государственная структура — это, конечно, наш очевидный основной сценарий, учитывая все обстоятельства», — сказал Юнгквист.

Взрыв на газопроводе в шведской исключительной зоне произошел на глубине 80 метров, что осложняет расследование, заявил прокурор. По его словам, «будет довольно сложно определить, кто это сделал». «Люди, сделавшие это, вероятно, знали, что оставят после себя улики, и позаботились, чтобы они указывали не в одном, а в разных направлениях. Сложно однозначно указать на одно действующее лицо», — отметил Матс Юнгквист.

По его словам, следователи определили, какой тип взрывчатки использовали при взрывах. Юнгквист не стал раскрывать подробности, но подчеркнул, что использованный тип взрывчатки исключает «большое число участников».

Немецкие следователи, которые также участвуют в расследовании взрывов, в январе проверили 15-метровую яхту «Андромеда», на которой, как считается, перевозили взрывчатку, использованную для подрыва «Северных потоков». Немецкие и американские медиа сообщили, что лодку могла использовать некая «проукраинская группа».

В начале апреля газета The Washington Post сообщила, что, по версии следствия, к взрывам на «Северным потоках» причастны несколько судов, а яхту могли использовать в качестве приманки. По данным WP, официальные лица допускают, что к атаке потенциально причастны власти Украины и Польши (представители обеих стран это отрицали).

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