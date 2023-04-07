«Мне страшно. Я не мог поверить, что такое возможно. Я всегда просил, чтобы не было войны» Это говорит лучший бомбардир в истории российского футбола Александр Кержаков. Он уехал из страны осенью 2022 года

Бывший футболист сборной России Александр Кержаков осенью 2022 года принял решение уехать из страны. Об этом он рассказал в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

Кержаков вместе с семьей уехал в Дубай. Он отказался назвать это эмиграцией, отметив, что «в данной сложившейся ситуации» им с женой «просто хочется поехать туда, где тепло и просто быть там, а не в России».

«Не сбежать, не откреститься, не эмигрировать — просто уехать в данный промежуток времени и побыть где-то далеко. Потому что каждый день ты это все видишь, читаешь, к тебе приходит понимание и осознание масштабности всего, что происходит. Мне стало очень тяжело. И моей супруге стало очень тяжело. И мы поехали», — рассказал Кержаков.

На вопрос журналиста о том, что именно его не устраивает в том, что происходит сейчас в России, Кержаков ответил:

Очень тяжело говорить так, чтобы ни на что это не повлияло. В этом проблема моего ответа сейчас тебе. И это одна из больших проблем в России, к сожалению. Мне страшно. Мне страшно. Я не мог никогда в жизни поверить, что такое возможно. После практически каждого интервью — ты можешь загуглить или посмотреть, — когда меня спрашивали, какое твое самое главное желание, которое ты бы хотел загадать, единственное, что я просил — чтобы не было войны. В мире, вообще. Потому что я не понимаю, как такое возможно. Чтобы сейчас в таком современном и прогрессивном обществе могло происходить то, что сейчас происходит.

Я не могу это понять. У меня не укладывается, к сожалению. Я пытался, наверное, как-то что-то себе объяснить, но я не нахожу ответов.

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Кержаков также рассказал, что был на концерте рэпера Оксимирона на Кипре, после которого пообщался с музыкантом. «О чем можно болтать в нынешнее время. Я сейчас ехал и думал о том, что настолько наступили времена херовые, что люди, когда встречаются, знакомятся или давно не виделись, разговаривают только об одном. Представляешь, ты там не видел кого-то долго или с кем-то хочешь познакомиться, что-то узнать… Все равно все сводится к одному. Это же так херово. Сколько теряется всего», — сказал он.

На вопрос Арустамяна «Что делать?» Кержаков ответил: «Ничего. А что ты можешь сделать?»

У тебя есть своя позиция и ты в рамках своей позиции, в рамках своих возможностей делаешь то, что можешь. Ты не можешь изменить все, ты можешь изменить то, что вокруг тебя. Меняй, старайся, если тебе это надо. Окружай себя теми людьми, с которыми тебе комфортно. Ты, во-первых, не переубедишь. Прошло уже очень много времени, ты уже не переубедишь. Если люди не переубедились и ничто их не переубедило, и у них реально своя позиция, кто-то за, кто-то против — ну это позиция. Как мы вчера разговаривали с Окси — он говорит, что когда человек реально всем сердцем за или всем сердцем против, то есть, о чем поговорить. А когда люди приспосабливаются — вот это проблема большая.

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Александр Кержаков — лучший бомбардир в истории российского футбола, на его счету 233 забитых мяча за карьеру. Он также является лучшим бомбардиром в истории сборной России (30 голов) и петербургского «Зенита» (161 гол). Помимо «Зенита», Кержаков также играл за испанскую «Севилью» и московское «Динамо».

После завершения футбольной карьеры Кержаков занялся тренерской работой. В феврале 2023 года он возглавил кипрский клуб «Кармиотисса», но в апреле покинул его, объяснив это тем, что «в последнее время в клубе и вокруг команды сложилась совершенно непрофессиональная среда». До этого он тренировал юношескую сборную России, томскую «Томь» и нижегородский «Пари НН».

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Фото на обложке: Nobel