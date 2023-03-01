«Я безумно счастлив, что в моей стране есть мужчина и женщина, есть папа и мама» Артем Дзюба высказался о Путине, конфликте России с Западом и семейных ценностях

Я всегда ощущал, что русская земля — это мое. Я очень в Англию хотел, но сейчас если бы меня позвали туда (хотя не позовут), я бы не поехал. Отношение к нам сейчас там некрасивое. Они сняли все свои маски. А раз они так к нам относятся, нам они и подавно не нужны. Вообще их терпеть не могу. Я почувствовал, что мне не хватает русской речи. Как только я вернулся в Россию, я вдохнул и понял — наконец-то я дома. Мне комфортно в России, несмотря на то, что происходит. Я патриот своей страны. История рассудит все, а сейчас я полностью за своего президента, за Путина. Хоть убейте, я буду до конца верить, что мы за правое дело. Я безумно счастлив, что в моей стране есть мужчина и женщина, есть папа и мама. Нет вот этого непонятного: «делайте аборты», «гендерные принадлежности». Нет этих мифических созданий, небинарных личностей. Я горжусь очень сильно, что мы этого не позволяем. Семья, любовь к детям — эти ценности, это самое важное. Массово то, что происходит в мире, мне очень не нравится.

Это пересказ заявлений Артема Дзюбы, которые он сделал в интервью Нобелю Арустамяну. Высказывания футболиста отредактированы с сохранением общего смысла. Полностью интервью (по большей части, оно посвящено футболу) можно посмотреть здесь.

Фото на обложке: Михаил Климентьев / пресс-служба президента РФ / Reuters / Scanpix / LETA