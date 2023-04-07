Bloomberg: Великобритания задерживает перевод денег Абрамовича в фонд помощи пострадавшим от войны. Это три миллиарда долларов от продажи «Челси»

Власти Великобритании медлят с переводом почти трех миллиардов долларов, вырученных Романом Абрамовичем от продажи футбольного клуба «Челси», в фонд помощи пострадавшим от войны в Украине. Об этом сообщает Bloomberg.

«Мы готовы к работе и просто ждем одобрения. Есть сложности и задержки, связанные с политическими согласованиями как между Великобританией и Евросоюзом, так и внутри Великобритании», — заявил директор фонда Майк Пенроуз.

По данным источника агентства, фонд сможет получить деньги и приступить к работе только после того, как его заявку одобрит управление по осуществлению финансовых санкций британского Минфина. Эта процедура может занять «значительное время», поскольку Минфин должен убедиться, что фонд не будет использован для обхода санкций.

В марте 2022 года Роман Абрамович объявил о продаже футбольного клуба «Челси», которым он владел с 2003 года. Средства от продажи клуба Абрамович планировал направить в благотворительный фонд для помощи пострадавшим от войны в Украине. В мае клуб приобрел консорциум инвесторов, возглавляемый американским бизнесменом Тоддом Бёли, за 4,25 миллиарда фунтов стерлингов.

В январе 2023 года газета The Telegraph со ссылкой на свои источники в правительстве писала, что власти Великобритании планируют в течение нескольких недель передать фонду средства, вырученные от продажи «Челси». Тогда сообщалось, что передачу средств должна была одобрить британская Комиссия по благотворительности, после чего операцию должен окончательно согласовать Евросоюз.

Читайте также

«Медуза» выяснила, что происходит с переговорами Москвы и Киева накануне годовщины вторжения Рассказываем, о чем с Украиной договаривается команда Романа Абрамовича — и какую роль в ней играет Сергей Капков

Читайте также

«Медуза» выяснила, что происходит с переговорами Москвы и Киева накануне годовщины вторжения Рассказываем, о чем с Украиной договаривается команда Романа Абрамовича — и какую роль в ней играет Сергей Капков