Почти 3 миллиарда долларов, полученные Романом Абрамовичем от продажи клуба «Челси», передадут в фонд помощи жертвам войны в Украине

Власти Великобритании планируют в течение нескольких недель передать 2,3 миллиарда фунтов стерлингов (около 2,8 миллиарда долларов), вырученных Романом Абрамовичем от продажи футбольного клуба «Челси», в благотворительный фонд помощи жертвам войны в Украине. Об этом сообщает газета The Telegraph со ссылкой на свои источники в правительстве.

По данным издания, передачу средств сейчас готовится одобрить британская Комиссия по благотворительности, после чего операцию должен окончательно согласовать Евросоюз, поскольку Абрамович находится под санкциями ЕС.

The Telegraph пишет, что фонд, название которого не называется, возглавит Майк Пенроуз, бывший исполнительный директор британского ЮНИСЕФ. Ожидается, что в течение ближайших нескольких недель организация представит свой руководящий состав, а также свои будущие проекты.

В марте 2022 года Роман Абрамович объявил о продаже футбольного клуба «Челси», которым он владел с 2003 года. В мае клуб приобрел консорциуму инвесторов, возглавляемый американским бизнесменом Тоддом Бёли, за 4,25 миллиарда фунтов стерлингов.

Санкции против Абрамовича Великобритания ввела 10 марта. Через несколько дней аналогичные ограничения ввели Австралия и Евросоюз.