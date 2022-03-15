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Европейский союз ввел дополнительные санкции против России из-за вторжения в Украину. ЕС наложил ограничения на 15 человек и девять организаций из России, следует из публикации (.pdf) в Официальном журнале Евросоюза.

В санкционный список попали:

миллиардер Роман Абрамович (Evraz, «Норильский никель»),

миллиардер Герман Хан («Альфа-групп»),

миллиардер Виктор Рашников (Магнитогорский металлургический комбинат),

миллиардер Алексей Кузьмичев («Альфа-групп»),

миллиардер и сенатор Сулейман Керимов («Полюс»),

управляющий директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев,

президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин,

гендиректор компании «Россети» Андрей Рюмин,

гендиректор Первого канала Константин Эрнст,

журналист РИА Новости Армен Гаспарян,

телеведущий Артем Шейнин,

телеведущий и публицист Дмитрий Куликов,

бывшая жена главы «Роснефти» Игоря Сечина Марина Сечина,

управляющий директор «Яндекса» Тигран Худавердян,

основной акционер Сибирской угольной энергетической компании Владимир Рашевский.

Санкции в отношении некоторых участников списка ЕС, в том числе против Тиграна Худавердяна и Артема Шейнина, 15 марта ввели власти Великобритании.

В список организаций, в отношении которых ввели ограничения, попали «Рособоронэкспорт», «УралВагонЗавод», «Роснефть-Аэро», холдинг АО «НПО «Высокоточные комплексы», ПАО «Курганмашзавод», холдинг «Вертолеты России», ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация», АО «Объединенная судостроительная корпорация» и АО «Зеленодольский завод имени А. М. Горького».

Одновременно с этим в силу вступили ранее анонсированные санкции ЕС, предусматривающие запрет на сделки с госпредприятиями и импорт из России стальных изделий.

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