Еврокомиссия объявила о четвертом пакете санкций против России. Новые ограничения включают запрет на сделки с госпредприятиями и импорт из РФ стальных изделий

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Евросоюз вводит четвертый пакет антироссийских санкций в ответ на «безжалостную агрессию РФ против Украины и ее народа». Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

Новые ограничения предполагают

запрет на сделки с некоторыми российскими государственными предприятиями из разных секторов экономики, в том числе входящих в военно-промышленным комплекс;

запрет на импорт ряда стальных изделий, который лишит Россию экспортной выручки примерно в 3,3 миллиарда евро;

запрет на новые инвестиции в российский энергетический сектор, за исключением гражданской атомной энергетики;

расширение санкций против физических лиц и компаний, создание списка активно участвующих в кампании по дезинформации;

запрет на экспорт в Россию предметов роскоши, включая автомобили и ювелирные изделия;

запрет европейским рейтинговым агентствам оказывать услуги России и российским компаниям, чтобы осложнить доступ к финансовым рынкам ЕС.

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Кроме того, Еврокомиссия утвердила решение отменить для России режим наибольшего благоприятствования в торговле, ранее принятое странами «Большой семерки».

Санкции вступят в силу после публикации в Официальном журнале ЕС.

Евросоюз, США и другие страны ввели несколько раундов санкций против России, после того как она вторглась в Украину. Ограничения затронули банковский сектор, авиацию, импорт энергоносителей, а также российских политиков, чиновников, бизнесменов и пропагандистов.

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