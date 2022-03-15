Еврокомиссия объявила о четвертом пакете санкций против России. Новые ограничения включают запрет на сделки с госпредприятиями и импорт из РФ стальных изделий
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Евросоюз вводит четвертый пакет антироссийских санкций в ответ на «безжалостную агрессию РФ против Украины и ее народа». Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.
Новые ограничения предполагают
- запрет на сделки с некоторыми российскими государственными предприятиями из разных секторов экономики, в том числе входящих в военно-промышленным комплекс;
- запрет на импорт ряда стальных изделий, который лишит Россию экспортной выручки примерно в 3,3 миллиарда евро;
- запрет на новые инвестиции в российский энергетический сектор, за исключением гражданской атомной энергетики;
- расширение санкций против физических лиц и компаний, создание списка активно участвующих в кампании по дезинформации;
- запрет на экспорт в Россию предметов роскоши, включая автомобили и ювелирные изделия;
- запрет европейским рейтинговым агентствам оказывать услуги России и российским компаниям, чтобы осложнить доступ к финансовым рынкам ЕС.
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Кроме того, Еврокомиссия утвердила решение отменить для России режим наибольшего благоприятствования в торговле, ранее принятое странами «Большой семерки».
Санкции вступят в силу после публикации в Официальном журнале ЕС.
Евросоюз, США и другие страны ввели несколько раундов санкций против России, после того как она вторглась в Украину. Ограничения затронули банковский сектор, авиацию, импорт энергоносителей, а также российских политиков, чиновников, бизнесменов и пропагандистов.