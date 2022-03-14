Австралия объявила о санкциях против Абрамовича, Миллера, Шувалова и еще 30 российских бизнесменов и членов их семей
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Власти Австралии объявили о новых санкциях в отношении 33 российских предпринимателей и их ближайших родственников. Об этом говорится в заявлении главы МИД Австралии Марис Пейн.
Среди тех, кого включили в санкционные списки — владелец футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович, глава «Газпрома» Алексей Миллер, председатель совета директоров банка «Россия» Дмитрий Лебедев, глава «Ростеха» Сергей Чемезов, глава «Транснефти» Николай Токарев, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
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Ранее Австралия присоединилась к санкциям против России, которые США, Евросоюз и другие страны ввели из-за признания независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и российского вторжения в Украину. Под ограничения в том числе попали российские банки, высокопоставленные политики и чиновники, включая президента Владимира Путина.