Минфин России: дефицит бюджета в первом квартале 2023 года составил 2,4 триллиона рублей

Федеральный бюджет в январе-марте, по предварительным данным Минфина РФ, был исполнен с дефицитом в 2,4 триллиона рублей. Закон о бюджете на 2023 год предусматривает дефицит в размере в 2,93 триллиона рублей.

По данным ведомства, доходы бюджета в январе—марте 2023 года составили 5,677 триллиона рублей, что на 21% ниже поступлений в первом квартале 2022 года. В то же время расходы в первом квартале выросли на 34% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — до 8,077 триллиона рублей.

Как уточняет Минфин, такие показатели в первую очередь связаны с сокращением нефтегазовых доходов из-за снижения котировок цен на нефть марки и сокращения объемов экспорта газа. По данным ведомства, нефтегазовые доходы в первом квартале снизились по сравнению с тем же периодом прошлого года на 45% — до 1,635 триллиона рублей.

Доходы бюджета не от нефтегазового сектора за первый квартал составили 4,042 триллиона рублей, то есть сократились на 4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. По данным ведомства, это связано преимущественно с единовременным возмещением переплат налога на прибыль за предшествующие периоды в январе 2023 года.

В конце марта стало известно, что российские власти засекретила треть расходов бюджета. По состоянию на 24 марта секретные расходы бюджета составили 2,4 триллиона рублей, что в два раза больше, чем за аналогичный период 2022 года. По мнению экспертов, рост секретной части расходов связан с тратами на войну в Украине и аннексию украинских территорий.

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