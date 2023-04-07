Московская прокуратура проверит, финансировал ли Валерий Меладзе украинскую армию

Генпрокуратура РФ поручила прокуратуре Москвы провести проверку певца Валерия Меладзе на предмет возможного финансирования Вооруженных сил Украины, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Соответствующий донос на музыканта в прокуратуру написал глава общественной организации «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин, пишет агентство. Он заявлял, что Меладзе «неоднократно выступал с критикой специальной военной операции на Украине, а также произнес лозунг украинских националистов во время корпоратива в ОАЭ». Ранее Бородин также писал доносы на Семена Слепакова и Диану Арбенину.

Этой весной были отменены многие концерты Меладзе в России, в том числе в Красноярске, Иркутске, Новосибирске, Барнауле, Кемерово, Москве и Ростове-на-Дону.

Вскоре после полномасштабного российского вторжения в Украину у организаторов концертов в городах РФ появились списки «запрещенных артистов». Валерий Меладзе, с первых дней выступавший против войны, вошел в этот список наряду с другими артистами, утверждали «Агентство» и «Фонтанка». Также он попал в список «запрещенных» артистов в Беларуси.

В начале 2023 года Меладзе подвергся жесткой критике после того, как во время новогоднего корпоратива в Дубае, предположительно, шепотом ответил на лозунг «Слава Украине!». В ответ на критику Меладзе заявил, что «горячо любимые мной народы находятся в конфликте, в котором гибнут люди». «Я не могу и не хочу никого ненавидеть, и не пытаюсь кому-то угодить», — говорил он.

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