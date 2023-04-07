Журналисты подтвердили гибель почти 20 тысяч россиян в Украине

Журналисты «Медиазоны» и «Русской службы Би-би-си» вместе с командой волонтеров установили имена 19 688 россиян, погибших в ходе полномасштабной войны в Украине.

«Медиазона» пишет, что за двухнедельный период с 24 марта по 7 апреля в список погибших добавились 1665 имен, что является рекордом за все время войны. Тем не менее издание поясняет, что в данном случае прирост числа погибших в большей степени связан с особенностями подсчета, нежели ситуацией на фронте: журналистам удалось обработать большое количество записей, которые копились с начала 2023 года.

По данным журналистов, за двухнедельный период самый значительный прирост погибших был зафиксирован среди заключенных и наемников из , которые погибают под Бахмутом — за все время войны были подтверждены имена более 1100 человек, погибших на этом участке фронта. Также журналистам известны имена 1135 бойцов частных военных компаний и 2683 заключенных, погибших в Украине.

Кроме того, «Медиазона» по состоянию на 7 апреля подтвердила гибель 1783 мобилизованных — в середине марта были известны имена 1450 человек.

Помимо этого, журналисты установили имена девяти российских офицеров в звании подполковника, погибших за последние две недели. Всего за время войны удалось подтвердить гибель более 2200 офицеров российской армии и других силовых структур.

Минобороны РФ за время войны трижды сообщало о своих потерях, в последний раз — в сентябре 2022 года. Тогда российская сторона утверждала, что погибли 5937 российских военнослужащих.

США оценивают потери России и Украины примерно в сто тысяч человек с каждой стороны — убитыми и ранеными. Генштаб ВСУ 7 апреля заявил, что за время войны российская армия потеряла более 177 тысяч человек.

6 апреля «Важные истории» сообщили, за год войны в Украине погибли около восьми тысяч российских добровольцев и наемников из частных военных компаний.

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