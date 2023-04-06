«Важные истории»: потери РФ среди добровольцев и наемников из частных военных компаний могли достичь восьми тысяч человек

За почти год полномасштабной войны в Украине погибли около восьми тысяч российских добровольцев и наемников из частных военных компаний, посчитали «Важные истории».

Издание пишет, что, по данным Пенсионного фонда, на 1 января 2023 года пенсию по потере кормильца в России получали почти полтора миллиона человек. При этом данный показатель значительно вырос с начала войны. На основании этого «Важные истории» заключили, что в 2022 году почти девять тысяч человек могли начать получать пенсию от ПФР в связи с гибелью их родных в Украине.

Согласно данным Росстата, в российских семьях на одного погибшего кормильца приходится 1,1 получателя пенсии. Таким образом журналисты посчитали, что почти девять тысяч избыточных пенсионеров по потере кормильца могут свидетельствовать о восьми тысячах погибших добровольцев и наемников.

«Важные истории» уточняют, что речь идет именно о добровольцах и наемниках, поскольку родные погибших контрактных военнослужащих получают пенсию по потере кормильца от Минобороны (добровольцев приравняли к контрактникам только в ноябре 2022 года).

В то же время издание признает, что избыточный рост может быть связан с тем, что пенсию по потере кормильца начали получать люди с аннексированных Россией территорий Украины. Однако эксперт по соцполитике, с которым поговорили журналисты, сообщил, что оформить такую пенсию пока удалось лишь немногим жителям аннексированных территорий.

Также «Важные истории» посчитали, опираясь на данные Федерального реестра инвалидов, что за время войны более трех тысяч человек получили инвалидность в результате боевых действий. При этом издание отмечает, что в реальности число людей, получивших инвалидность, намного больше, однако не все они успели получить статус инвалидов, поскольку это «очень долгий и забюрократизированный процесс».

В марте 2023 года журналисты «Медиазоны» и «Русской службы Би-би-си» вместе с командой волонтеров установили имена 16 774 россиян, погибших в ходе полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. При этом за двухнедельный период с 24 февраля по 10 марта в список погибших добавились 1638 имен, что, свою очередь, стало новым рекордом по числу потерь за две недели за все время войны. Как отмечали журналисты, самый значительный прирост погибших — среди наемников из ЧВК Вагнера.

Минобороны РФ за время войны трижды сообщало о своих потерях, в последний раз — в сентябре 2022 года. Тогда российская сторона утверждала, что погибли 5937 российских военнослужащих.

США оценивают потери России и Украины примерно в сто тысяч человек с каждой стороны. Генштаб ВСУ 6 апреля заявил, что за время войны российская армия потеряла более 176 тысячах человек.

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