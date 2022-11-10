Госдума разрешила предоставлять статус ветерана добровольцам, участвующим во вторжении в Украину

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Нижняя палата российского парламента приняла во втором и третьем, заключительном, чтениях закон о предоставлении статуса ветерана боевых действий добровольцам, участвующим во вторжении в Украину.

Действие закона распространяется на «поступивших в созданные по решению органов государственной власти РФ добровольческие формирования», в том числе и на аннексированных территориях Запорожской и Херсонской областей, с момента их «присоединения к России».

Добровольцам, «ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при выполнении задач в ходе специальной военной операции», закон разрешает присваивать статус «инвалида боевых действий».

Законопроект о статусах ветерана и инвалида боевых действий для добровольцев в начале ноября 2022 года внесли 264 депутата и сенатора во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

Ветеранам боевых действий и инвалидам боевых действий, а также, в ряде случаев, членам их семей в России предоставляются льготы и меры социальной поддержки.

Все события этого дня

Война Двести шестидесятый день

Все события этого дня

Война Двести шестидесятый день