В Москве похоронили «военкора» Владлена Татарского. На церемонию прощания пришли Леонид Слуцкий и Евгений Пригожин

На Троекуровском кладбище в Москве похоронили «военкора» Владлена Татарского, погибшего в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге 2 апреля.

Как уточнял телеграм-канал Mash, на кладбище были усилены меры безопасности — перед входом установили рамки металлодетектора, около которых дежурили полицейские.

По разным оценкам, проститься с «военкором» пришли от нескольких сотен до тысячи человек, среди них основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин и глава ЛДПР Леонид Слуцкий. Последний в своем выступлении призвал отменить в России мораторий на смертную казнь.

У гроба погибшего во время церемонии также была замечена именная кувалда с надписью «Владлену Татарскому от бойцов ЧВК Вагнер. Твое дело живет».

2 апреля в Санкт-Петербурге в кафе Street Food Bar № 1, которое принадлежало основателю ЧВК Вагнера Евгению Пригожину, произошел взрыв во время «творческого вечера» «военкора» Владлена Татарского. Татарский погиб, еще 40 человек пострадали.

На следующий день по этому делу была задержана Дарья Трепова, которая, по версии следствия, передала Татарскому статуэтку, начиненную взрывчаткой. 4 апреля Басманный районный суд Москвы арестовал Трепову. СК обвиняет ее по статьям о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ.

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