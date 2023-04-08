«Русь сидящая»: с заключенными, которых вербуют на войну, стали заключать контракты на полтора года

С российскими заключенными, которых с февраля 2023 года вербует Минобороны РФ, стали заключать контракты на 18 месяцев, сообщила в своем телеграм-канале глава фонда «Русь сидящая» Ольга Романова. По ее словам, о подобной практике ей сообщили в Свердловской и Ярославской областей.

Как уточнила Романова, до этого с заключенными подписывали контракты только на шесть месяцев. В частности, в марте 2023 года основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил, что с лета на свободу вышли больше пяти тысяч заключенных, которые отработали свой контракт с ЧВК.

По мнению Романовой, увеличение сроков контрактов может быть связано с тем, что российские власти допускают, что война продолжится и в 2024 году.

«То есть они рассчитывают воевать и в следующем году», — сказала она.

О вербовке заключенных для участия в войне в Украине стало известно летом 2022 года. Преимущественно этим занималась ЧВК Вагнера. К зиме, по данным фонда «Русь сидящая», было завербовано до 50 тысяч заключенных.

В феврале 2023 года Евгений Пригожин заявил, что его ЧВК перестала вербовать заключенных. В том же месяце Ольга Романова сообщала, что набор заключенных в колониях продолжается, но люди, которые его ведут, стали говорить, что представляют Минобороны.

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