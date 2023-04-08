В российских магазинах закончились настольные игры «Монополия»

В российских магазинах возник дефицит настольных игр «Монополия», сообщает РБК.

По данным издания, классической версии «Монополии» уже нет в розничных точках сети «Мосигра», а также в профильных магазинах Hobby Games и «Интеллект-игрушка».

Более того, в одном из магазинов сети «Мосигра» журналистам сообщили, что запасы игры закончились почти сразу после Нового года, а новых поставок не ожидается. В то же время в магазине «Интеллект-игрушка» заявили, что уже сделали заказ поставщикам, однако когда он будет выполнен, неизвестно.

По данным РБК, «Монополия» все еще есть в наличии в «Детском мире», но это запасы 2022 года. Также в некоторых магазинах все еще доступны специальные издания игры, вроде «Монополия СССР».

Кроме того, игру можно купить на Ozon и Wildberries, однако, как отмечает РБК, в основном там продаются комплекты по завышенной цене либо неоригинального производства и более низкого качества.

Американская компания Hasbro, правообладатель «Монополии», прекратила поставки в Россию вскоре после начала полномасшатбной войны в Украине. Аналогичное решение приняла компания Mattel — она производит игру Uno.

В марте 2022 года Минпромторг включил товары от Hasbro и Mattel в список параллельного импорта. Однако РБК в пресс-службе «Детского мира» сообщили, что в данном случае механизм не сработает, поскольку игры требуют перевода на русский язык.

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