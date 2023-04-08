Твиттер перестал скрывать аккаунты российских властей

Твиттер снял ограничения с аккаунтов российских госучреждений — они снова появляются в рекомендациях и в верхних строчках некоторых поисковых запросов, сообщает The Telegraph.

Среди прочего журналисты убедились, что твиттер стал рекомендовать аккануты Кремля, министерства иностранных дел РФ, а также российского посольства в Великобритании. В то же время ТАСС уточняет, что соцсеть также начала выдавать в поиске аккаунт Минобороны РФ.

В свою очередь бывший топ-менеджер Twitter, говоривший на условиях анонимности, сообщил The Telegraph, что подобные изменения алгоритмов выдачи, скорее всего, свидетельствует о том, что руководство соцсети отменило прошлогодние ограничения. «Крайне маловероятно, что это изменение произошло случайно или без ведома руководства компании», — заявил он.

Твиттер ситуацию пока не комментировал.

Вскоре после начала полномасштабной войны в Украине Твиттер сообщил, что не будет продвигать или рекомендовать правительственные учетные записи, «принадлежащие государствам, которые ограничивают доступ к свободной информации и участвуют в вооруженных межгосударственных конфликтах». Как пишет ТАСС, представитель компании тогда отметил, что в первую очередь эта мера в первую очередь коснется России и затронет более 300 аккаунтов.

Осенью 2022 года основатель Tesla и SpaceX Илон Маск стал единственным владельцем соцсети, после чего начал проводить глубокие реформы внутри компании. В частности, миллиардер отменил многие ограничения в социальной сети, заявив, что хочет продвигать свободу слова.

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