Глава Православной церкви Украины пообещал провести пасхальную службу в Киево-Печерской лавре. Ее все еще занимает Украинская православная церковь
Митрополит Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний заявил, что проведет пасхальную службу в Успенском соборе в Киево-Печерской лавре. Точное время службы, рассказал Епифаний в интервью «Суспильне», будет объявлено позднее. Вероятно, по его словам, из-за действующего в Киеве комендантского часа служба пройдет утром 16 апреля, а не в пасхальную ночь.
Киево-Печерскую лавру пока занимает Украинская православная церковь (УПЦ), отказывающаяся покинуть территорию, несмотря на то, что в марте договор аренды с ней был разорван.
«Мы не за то, чтобы выселяли монахов из Киево-Печерской лавры. Мы за то, чтобы дух „русского мира“ здесь не властвовал. Чтобы Лавра была на украинском, чтобы в ней всегда неслась молитва на украинском языке за нашу Украину», — заявил Епифаний.
В УПЦ пока никак не прокомментировала заявление Епифания, однако 9 апреля — в Вербное воскресенье — глава этой церкви митрополит Онуфрий провел праздничное богослужение на площади в лавре.