В Амстердаме сквоттеры захватили дом сооснователя «Яндекса» Аркадия Воложа

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В Амстердаме группа заселилась в дом Аркадия Воложа, сооснователя и бывшего генерального директора «Яндекса». Об этом активисты сообщили на IndyMedia.

Сквоттеры заявили, что заняли дом целенаправленно, поскольку, несмотря на введенные против Аркадия Воложа санкции, власти Нидерландов так и не арестовали его недвижимость. «Очевидно, что голландское государство не считает своим приоритетом ограничение [прав] российских миллиардеров и олигархов», — написали активисты. По данным NRC, дом они заняли еще 27 октября.

Сквоттеры заявили, что в Нидерландах права миллиардеров защищены лучше, чем права обычных жителей. По их словам, около девяти тысяч объектов недвижимости в стране, включая дом Воложа, принадлежат офшорным компаниям. «Очевидно, что в городе нет дефицита жилья, но есть избыток богатых людей», — отметили активисты.

Сквоттеры подчеркнули, что захватили дом в знак поддержки «украинских и русских анархистов, борющихся против своего государства». Активисты также добавили, что если государство выселит их из этого дома, то «оно докажет, что его больше волнует богатство российского миллиардера, чем люди, которые на самом деле живут в этом городе и вносят в него свой вклад».

Сквоттеры уже захватывали недвижимость российских предпринимателей и людей, приближенных к власти. Так, в марте активисты захватили особняк Олега Дерипаски в Лондоне, а во Франции активист проник на виллу, связанную с Катериной Тихоновой — предполагаемой дочерью президента России Владимира Путина.

Аркадий Волож попал под европейские санкции в начале июня. Его обвинили в материальной и финансовой поддержке правительства России. Помимо этого, в журнале ЕС говорилось, что Волож несет ответственность за действия или политику, подрывающую или угрожающую территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Отдельно отмечается ответственность «Яндекса» за продвижение государственных СМИ в поисковой выдаче и удаление критики Кремля, в том числе касающейся российской агрессии в Украине.

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