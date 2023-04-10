«Пусть люди решают сами». Илон Маск отказался удалять твит Медведева про «исчезновение» Украины

Владелец Twitter Илон Маск отказался удалять пост заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева про «исчезновение» Украины.

Маск ответил на твит одного из пользователей, который посчитал пост бывшего президента России «призывом к геноциду». «Все новости в той или иной степени являются пропагандой. Пусть люди решают сами», — заявил Маск.

По словам Маска, ему говорили, что президент России Владимир Путин называл его «военным преступником» за помощь Украине, «поэтому он точно не мой лучший друг».

В другом реплае Маск написал, что Twitter не будет «ни продвигать, ни ограничивать» аккаунты российских госучреждений. «Но мы будем быстро пресекать попытки использования системы для обмана. Вводить цензуру только потому, что это делают другие — слабость. Позволить нашей прессе быть свободной, когда их несвободна — демонстрация силы», — заявил владелец соцсети.

Пост про «исчезновение» Украины появился в англоязычном аккаунте Медведева 8 апреля. Аналогичный пост на русском языке был опубликован на странице экс-президента во «ВКонтакте». В нем он пишет, что Украина «никому не нужна», поэтому она «исчезнет». По его мнению, Украина не нужна Европе, США, Африке, Латинской Америке, Азии, России и самим украинским гражданам.

В апреле журналисты обратили внимание, что Twitter снял ограничение с аккаунтов российских госучреждений, они стали появляться в верхних строчках поисковых запросов и в рекомендациях. В частности, соцсеть стала рекомендовать аккаунты Кремля и МИД России.

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