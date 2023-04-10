В Минобороны РФ заявили, что российские силы ПВО начали отрабатывать «защиту границ» после вступления Финляндии в НАТО

Российские военные начали отрабатывать защиту северо-западных границ после вступления Финляндии в НАТО, рассказал командующий войсками ПВО-ПРО, заместитель главкома Воздушно-космических сил России Андрей Демин в интервью газете Минобороны РФ «Красная звезда».

«5 апреля Финляндия вошла в состав блока НАТО. Готовится к вступлению в альянс Швеция. В этих условиях войска противовоздушной обороны отрабатывают вопросы по защите государственной границы на северо-западе страны в соответствии с возросшим уровнем угроз», — заявил Демин, не уточнив, как именно военные отрабатывают «защиту границы».

Кроме того, в 2022 году российские силы ПВО получили первые комплексы разведки и противодействия тактическим беспилотникам «РЛК-МЦ» отечественного производства, сообщил Демин. По его словам, эти комплексы предназначены в том числе для борьбы с мини- и микро-дронами и уже используются для прикрытия «критически важных военных и государственных объектов», в том числе в зоне боевых действий в Украине.

Финляндия стала членом НАТО 4 апреля. Страна подала заявку на вступление в Североатлантический альянс вскоре после полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года. До этого Финляндия не планировала отказываться от нейтрального статуса.

После вступления Финляндии в НАТО суммарная протяженность сухопутных границ России со странами альянса увеличилась в два раза, превысив 2500 километров.

Вместе с Финляндией заявку на вступление в НАТО подала Швеция. Эта страна пока не стала членом альянса из-за противодействия Турции: Анкара обвиняет Стокгольм в недостаточной борьбе с курдскими радикалами.

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