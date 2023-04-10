Госдума узаконит электронные повестки в армию. И запретит «уклонистам» выезжать из России и брать кредиты

Депутаты Госдумы рассмотрят 11 апреля поправки, узаконивающие повестки в военкомат в электронном виде. Об этом, как пишет РБК, сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов,

«[Все повестки] будут иметь абсолютно одинаковую юридическую силу. Неважно, каким способом вы получили эту повестку», — сказал Картаполов.

По его словам, комитет по обороне предлагает сохранить традиционные бумажные повестки и оповещения через работодателя, а также ввести оповещение заказными почтовыми отправлениями и их дублирование в электронном виде через Госуслуги или в МФЦ.

Поправки к законопроекту включают «обеспечительные меры» для тех, кто не является по повестке, в том числе электронной, заявил Картаполов. «Так, если человек не получает повестку или делает вид, что не получает, то он будет обязан во время следующего призыва в течение двух недель добровольно явиться в военный комиссариат. Если он этого не сделает, то ему за цифровой подписью военного комиссара придет уведомление о том, что вводятся ограничения на выезд и последуют другие ограничительные меры», — сказал депутат.

По его словам, в случае, если призывник вновь не явится, то, согласно поправкам, через 20 дней ему запретят управлять транспортом, заключать сделки с недвижимостью, регистрировать ИП, брать кредиты.

На прошлой неделе, 6 апреля, Госдума проголосовала за то, чтобы повторно рассмотреть во втором чтении законопроект, позволяющий рассылать повестки заказным письмом, а также обязывающий призывников являться в военкомат без повестки. Документ приняли во втором чтении 22 февраля 2022 года, накануне полномасштабного вторжения России в Украину. Третье чтение планировали провести в марте 2022 года, но отложили.

В марте в Генштабе РФ заявили, что военкоматам поставили задачу во время призывной кампании оповещать граждан «в электронном виде». В тот же день пользователи «Госуслуг» заметили, что на сайте больше нельзя удалить аккаунт. В Минцифры РФ сообщили, что учетную запись можно удалить в МФЦ — и удаление не будет считаться уклонением от службы в армии.

Военкоматы в Тульской и Ростовской областях, а также в Москве говорили, что не станут направлять призывникам электронные повестки. При этом, например, во Владимирской области власти объявили, что полностью откажутся от бумажных повесток.

На этом фоне замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что уведомление от военкоматов в электронном виде будет приравнено к вручению повестки лично в руки, что, как отметили сенаторы Виктор Бондарев, Андрей Клишас и депутат Госдумы Андрей Картаполов, не соответствует действующим законам.

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