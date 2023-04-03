Военкомат Владимирской области объявил, что полностью откажется от бумажных повесток

Военный комиссар Владимирской области Юрий Гусаров заявил, что во время весеннего призыва в армию в регионе откажутся от бумажных повесток. Его слова приводит пресс-служба правительства Владимирской области.

«Нововведением станет отсутствие бумажных повесток: теперь оповещение молодым людям, подлежащим срочной службе в ВС РФ, придет на портале Госуслуг, либо в образовательную организацию или работодателю», — заявил военком.

Как отмечает «7×7», военкоматы в Тульской и Ростовской областях, а также в Москве заявили, что не станут направлять призывникам электронные повестки.

В Генштабе РФ заявили в конце марта, что военкоматам поставили задачу во время призывной кампании оповещать граждан «в электронном виде», а, если это невозможно технически, то «путем вручения повесток».

В тот же день пользователи портала «Госуслуг» заметили, что на сайте пропала возможность удаления учетной записи. В министерстве цифрового развития РФ сообщили, что учетную запись можно удалить в МФЦ — и удаление не будет считаться уклонением от службы в армии.

На этом фоне замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что уведомление от военкоматов в электронном виде будет приравнено к вручению повестки лично в руки. Это утверждение противоречит действующему законодательству РФ, на что обратили внимание другие российские политики.

Вызов в военкомат уведомлением на «Госуслугах» не упоминается в законе «О воинской обязанности и военной службе», говорил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев. Он отмечал, что в том же законе сказано, что призывник обязан получить повестку «под расписку».

О том, что вручение повесток через «Госуслуги» не упоминаются в российских законах, также говорили глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

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