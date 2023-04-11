The Washington Post: США считают, что контрнаступление ВСУ, вероятно, приведет лишь к «ограниченным территориальным приобретениям»

Американская разведка считает, что проблемы Украины с концентрацией войск, а также нехватка боеприпасов и снаряжения могут привести к тому, что ВСУ не оправдают ожиданий Киева относительно контрнаступления, сообщает The Washington Post со ссылкой на секретные документы, попавшие в сеть.

Как пишет газета, в документах с грифом «совершенно секретно», датируемых февралем 2023 года, говорится, что украинское наступление, вероятно, приведет лишь к «скромным территориальным приобретениям».

По данным WP, Киев в ходе наступления планирует вернуть территории на востоке страны, а также рассчитывает, что ВСУ удастся продвинуться на юге, чтобы отрезать российскую армию от Крыма. Тем не менее в документе говорится, что совокупность укрепленной российской обороны и недостаточного обеспечения и подготовки украинских солдат, вероятно, «затормозит прогресс и усугубит потери во время наступления».

Кроме того, собеседники газеты среди официальных лиц США добавили, что подобные прогнозы также были подкреплены оценкой Национального совета по разведке, согласно которой Украина вряд ли сможет вернуть себе столько же территорий, сколько вернула в результате осеннего наступления.

В свою очередь высокопоставленные украинские чиновники, с которыми поговорили журналисты, не стали спорить с американской оценкой, однако отметили, что на результаты наступления в большей степени повлияют задержки в поставках западного оружия. Также один из них заявил, что появившаяся информация не помешает контрнаступлению, поскольку о наступлении многое было известно и раньше, а точный план командование может изменить за неделю до начала операции.

В начале апреля стало известно, что министерство обороны США проводит расследование по факту утечки секретных документов, в которых были подробно описаны планы США и НАТО по наращиванию вооруженных сил Украины перед контрнаступлением. В свою очередь эксперты отмечали, что попавшие в сеть документы были частично отредактированы. В частности, в них были завышены оценки числа погибших на войне украинцев и занижены такие же данные по российским военным. 8 апреля газета The New York Times сообщила о новой партии секретных документов, оказавшихся в сети. 10 апреля министерство юстиции США начало свое расследование по факту произошедшего.

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Секретные документы США о войне свидетельствуют о слабости армии Украины Но их «утечка» при этом может быть намеренной дезинформацией

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Секретные документы США о войне свидетельствуют о слабости армии Украины Но их «утечка» при этом может быть намеренной дезинформацией