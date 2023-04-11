На портале «Госуслуги» вернули функцию удаления учетной записи. Ее исчезновение связывали с рассылкой электронных повесток

На российском портале Госуслуги вновь доступна функция удаления учетной записи пользователя, пишут РБК и «Коммерсант».

Удалить учетную запись вновь можно и на сайте, и в мобильном приложении, убедились корреспонденты изданий.

Министерство цифрового развития, отвечающее за «Госуслуги», возвращение возможности удаления записи пока не прокомментировало. Ранее Минцифры заявило, что эту опцию убрали в связи с «участившимися взломами личных кабинетов».

Возможность удаления учетной записи на «Госуслугах» пропала 31 марта на фоне заявлений Минобороны РФ о том, что в рамках весенней призывной кампании российские военкоматы впервые начнут рассылать повестки в электронном виде. Отключение удаления учетной записи тогда связали именно с этими планами военного ведомства. В Минцифры специально уточняли, что удаление аккаунта на портале «Госуслуги» «не является уклонением от службы в армии».

11 апреля Госдума, как объявил глава парламентского комитета по обороне Андрей Картаполов, рассмотрит поправки, узаконивающие повестки в военкомат в электронном виде, в том числе через «Госуслуги». По словам Картаполова, все повестки будут иметь абсолютно одинаковую юридическую силу, вне зависимости от того, каким способом ее получил призывник.

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