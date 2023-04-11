На Change.org появилась петиция с требованием отменить закон об электронных повестках

На сервисе Change.org появилась петиция с требованием отменить закон об электронных повестках. Внимание на это обратило издание «7×7».

Петицию запустил самарский журналист Сергей Подсытник. Автор петиции отмечает, что поправки нарушают права россиян, так как фактически дают возможность военкоматам поражать граждан в правах без решения суда.

Также в петиции обращается внимание, что сервис «Госуслуги», через который предлагается рассылать повестки, обладает рядом уязвимостей, а у многих россиян в отдаленных районах вообще нет доступа к стабильному интернету.

Сам призыв в армию является ограничением прав гражданина на свободу передвижения и свободу совести. Однако забрать у людей возможность продавать недвижимость, управлять машиной или выезжать за границу по требованию человека без профильного юридического образования — это надругательство над нашими правами и свободами.

В петиции предлагается два пути отмены поправок — либо отклонение закона Советом Федерации, либо принятие новых отменяющих норм. «У нас нет надежды на президента России Владимира Путина, потому что все происходящее напрямую связано с войной, которую он начал», — говорится в петиции.

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