Госдума упростит признание погибшими участников войны в Украине. Это поможет их семьям быстрее получить компенсационные выплаты

В Госдуму внесен законопроект, упрощающий процедуру признания пропавших военнослужащих погибшими в случае участия в боевых действиях. Об этом сообщил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, один из авторов документа.

В соответствии с документом, для признания бойца погибшим будет достаточно заявления командира, видевшего его гибель.

Если свидетелей смерти нет, то не позднее чем через шесть месяцев после предполагаемой гибели человека признают пропавшим без вести. Сразу после получения этого статуса члены семьи смогут добиться признания бойца погибшим через суд.

Сейчас, чтобы признать погибшим военнослужащего, пропавшего «в связи с боевыми действиями», необходимо ждать два года с момента окончания этих боевых действий.

Положения нового законопроекта, заявил Турчак, будут распространены на все случаи после 24 февраля 2022 года, произошедшие в зоне боевых действий в Украине или в приграничных российских регионах.

Через полгода, в соответствии с действующим законодательством, признать погибшими можно только людей, пропавших при обстоятельствах, «угрожавших смертью или дающих основание предполагать гибель от определенного несчастного случая». На таком основании, в частности, суд в ноябре 2022 года признал погибшими 17 моряков с крейсера «Москва».

Семьи военнослужащих, погибших в Украине, имеют право на получение единовременных многомиллионных компенсаций, а впоследствии — регулярных выплат (точные суммы и условия могут отличаться в зависимости от региона). Родственникам пропавших без вести денежных выплат не полагается.

Читайте также

Война Триста восемьдесят четвертый день. Онлайн «Медузы»

Читайте также

Война Триста восемьдесят четвертый день. Онлайн «Медузы»