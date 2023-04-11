В забор аэропорта Белгорода врезался беспилотник с взрывчаткой

Телеграм-каналы, в том числе Baza, Astra и SHOT, сообщают о беспилотнике с взрывным устройством, который врезался в забор аэропорта Белгорода.

По данным Astra, дрон упал на ограждение аэропорта имени Шухова около 16:30 10 апреля. Как уточняет SHOT, беспилотник был «самолетного типа».

В результате взрыва повреждено ограждение и кабель сигнализации аэропорта. Люди не пострадали.

Аэропорт, напоминает Baza, не принимает гражданские рейсы с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

За последние несколько месяцев неоднократно сообщалось об атаках беспилотников на различные объекты не только в Белгородской области, граничащей с Украиной, но и в других регионах России. Российские власти обвиняли в некоторых таких атаках украинскую сторону. Власти Украины о причастности к этим и другим операциям на территории России официально не объявляли.

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