Битва за Бахмут продолжается больше полугода. Что будут делать ВСУ и как это повлияет на украинское наступление? Версия военного аналитика Роба Ли

Бахмут. 15 марта 2023 года Roman Chop / AP / Scanpix / LETA

Сражение за Бахмут продолжается больше семи месяцев. Несмотря на продвижение наемников ЧВК Вагнера, которые составляют основные силы России на этом направлении, украинская армия продолжает оборону города. В начале марта основатель военной компании Евгений Пригожин заявил, что Бахмут практически окружен, и предложил ВСУ покинуть его. Военный аналитик Роб Ли написал в твиттере тред о боях за Бахмут и о том, в какой ситуации оказалась украинская армия перед ее ожидаемым наступлением. «Медуза» пересказывает его версию.

Роб Ли констатирует, что в ходе наступления российские войска пытались продвинуться вперед на нескольких участках фронта, но добились минимальных успехов. При этом, например, в Угледаре российская армия понесла «гораздо большие потери», чем украинская. Серьезные потери Россия понесла и в Бахмуте, но там ей удалось совершить прорывы на южном и северном фланге. Из-за этого ухудшилось соотношение потерь для ВСУ, как уже отмечал Роб Ли.

Продвижение российских сил на флангах привело к тому, что основные маршруты снабжения украинской армии оказались в пределах досягаемости прямого огневого поражения.

В конце февраля российская артиллерия усилила атаки в Бахмуте. Роб Ли связывает это с работой 106-й воздушно-десантной дивизии. Минобороны России в сводке за 22 февраля сообщало, что на донецком направлении продолжаются «успешные наступательные действия штурмовых добровольческих отрядов при поддержке подразделения тульского соединения ВДВ, штурмовой авиации ВКС России». Американский Институт изучения войны (ISW) предполагал, что речь идет именно на 106-й дивизии.

Роб Ли также отмечает, что воюющим в районе Бахмута наемникам ЧВК Вагнера «предоставляется больше свободы действий» [чем подразделениям вооруженных сил РФ], чтобы сражаться «так, как они считают нужным», и находить слабые места противника.

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В каком положении оказались ВСУ

Украина намеренно придерживает резервы и не бросает их в Бахмут и на другие участки фронта. Как отмечает Роб Ли, приоритетом для украинской армии сейчас является формирование и обучение новых подразделений для своего весеннего наступления. При этом она пытается удержать линию фронта. По мнению аналитика, у ВСУ больше шансов добиться значительного прорыва весной, чем у российской армии во время ее нынешнего наступления.

Он отмечает, что лучшая стратегия для Украины до начала наступления — это выбирать сражения, в которых она может достичь «благоприятного соотношения потерь» и расходовать при этом меньше боеприпасов, и одновременно ослабить российские войска без существенного ущерба для своего наступательного потенциала.

Что касается потерь в Бахмуте, Роб Ли обращает внимание, что сейчас ситуация для ВСУ ухудшилась, так как российским войскам удается удерживать позиции на флангах города. Большая же часть потерь России — это из ЧВК Вагнера

По мнению аналитика, украинское наступление «будет стратегически важным и потенциально решающим». Это связано с тем, что, скорее всего, объем западной помощи достигнет максимума весной и летом 2023 года, а для увеличения производства боеприпасов [на Западе] могут потребоваться годы. Из-за отсутствия превосходства в воздухе и более сильной российской обороны, чем та, что была в Харьковской области во время предыдущего украинского наступления осенью, Украина, вероятно, «сможет достичь только локального превосходства в артиллерийском огне» (то есть на направлениях главных ударов).

«Чтобы у наступления были наилучшие шансы на успех, Киеву необходимо экономить свои ресурсы», — считает Роб Ли.

Однако любой вариант действий представляет для Киева риск. Например, вывод войск из Бахмута может привести к усилению давления на Северск или другую территорию Донбасса. При этом никто не может дать гарантий, что ВСУ удастся вернуть город под свой контроль позже, если они оставят его сейчас.

В то же время, выделив дополнительные силы для продолжения обороны Бахмута, Украина «истощит часть сил, которые необходимы для стратегически более важного весеннего наступления», пишет Роб Ли.

Еще один риск — Бахмут может попасть в полное окружение. Российские силы продолжают продвигаться на запад, пытаясь захватить Часов Яр. Через этот город, расположенный в нескольких километрах к западу от Бахмута, пролегает единственная дорога для его снабжения.

Роб Ли отмечает, что окружение Бахмута — «лучшая возможность для России нанести серьезное поражение Украине». Он предполагает, что Минобороны России выделит на это больше ресурсов. Выводу оставшихся украинских войск или отправке подкрепления в Бахмут может также помешать распутица.

«Что должна делать Украина? Я не знаю. Ситуация не черно-белая, в ней есть неопределенность. Россия может вымотаться, пытаясь захватить город [Бахмут], и сделать себя уязвимой для контратаки. В конечном счете, вопрос в том, где Украина решит пойти на риск», — отметил Роб Ли. По его словам, только по итогам предстоящего наступления Украины можно будет судить, «было ли продолжение обороны Бахмута правильным шагом».

Что происходит на фронте

Осада Бахмута. ЧВК Вагнера продолжает наступление — но ВСУ держат оборону и берут в плен российских наемников Триста восемьдесят второй день войны. Фотографии

Что происходит на фронте

Осада Бахмута. ЧВК Вагнера продолжает наступление — но ВСУ держат оборону и берут в плен российских наемников Триста восемьдесят второй день войны. Фотографии