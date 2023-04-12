МВД будет проверять россиян, которые отказались от украинского паспорта, но продолжают пользоваться правами граждан Украины

МВД России хочет получить право проводить проверки в отношении россиян, которые после отказа от паспорта Украины все еще пользуются правами граждан этой страны.

Соответствующий проект указа президента РФ ведомство опубликовало для обсуждения на портале проектов нормативно-правовых актов. Внимание на него обратили ТАСС и «Сота».

Документ дополняет закон, упрощающий для граждан России выход из гражданства Украины, пишут «Ведомости». Согласно этой норме, принятой в марте, россиянин может отказаться от украинского паспорта без подтверждения со стороны Киева. Для этого необходимо лишь заполнить специальную форму, после чего такой россиянин берет на себя обязательство не совершать действий, связанных с правами и обязанностями граждан Украины.

Согласно тексту проекта МВД, ведомство будет проверять граждан, заполнивших такую форму, и, если выявит нарушение обязательств, составит соответствующее заключение. Его направят самому гражданину, а также в ФСБ. Срок такой проверки не должен превышать трех месяцев.

Как отмечают «Ведомости», проект указа затрагивает в том числе жителей аннексированных территорий Украины — Крыма, ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей. Даже написав заявление о выходе из гражданства, они остаются гражданами Украины и могут, например, получать пенсии и социальные выплаты из Киева, поскольку власти Украины такой односторонний выход не признают, говорят опрошенные газетой эксперты.

По их словам, проверка полиции может также ждать любого, кто формально не отказался от гражданства Украины. «Это острый вопрос, стоит ли именно методом проверок МВД выявлять отрицательно настроенных по отношению к России людей и что с ними потом делать, чтобы они отказывались от своих прав», — отметил в беседе с «Ведомостями» глава Центра аналитических и практических исследований миграционных процессов Вячеслав Поставнин.

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