Депутат Олег Нилов на акции «Елка желаний» пообещал «мальчику Вове из Киева» ракеты на Новый год. Услышав это, другой депутат закрыл лицо рукой

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Депутат фракции «Справедливая Россия — За правду» Олег Нилов «пошутил» на благотворительной акции «Елка желаний» в Госдуме. Ее участники должны сорвать с елки открытку с пожеланием ребенка к Новому году и постараться его исполнить.

На видео, которые публикуют СМИ, Нилов говорит: «Мальчик Вова из Киева мечтает о ракетах. Вова, ты получишь ракеты, жди. Это шутка, конечно, такая».

После его слов председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев закрыл лицо рукой.

В 2022 году открытки с желаниями на благотворительную акцию «Елка желаний» писали дети с инвалидностью, из детских домов, а также дети мобилизованных и жители оккупированных Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей

Главные новости дня

Война Двести девяносто четвертый день

Главные новости дня

Война Двести девяносто четвертый день