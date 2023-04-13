ФСБ: Дарья Трепова устроила взрыв в Петербурге после «неоднократных призывов» Леонида Волкова и Ивана Жданова к подрывной деятельности

ФСБ России утверждает, что Дарья Трепова, арестованная по делу о взрыве в Петербурге, при котором погиб «военкор» Владлен Татарский, совершила преступление в результате «неоднократных призывов» руководителей ФБК Леонида Волкова и Ивана Жданова к «подрывной деятельности» в России. Об этом сообщает РИА Новости.

По версии ФСБ, убийство Татарского совместно с Треповой готовил гражданин Украины Юрий Денисов 1987 года рождения. Он якобы передал ей взрывное устройство, «закамуфлированное под гипсовый бюст военкора». Трепова получила устройство в Москве через посредника с помощью сервиса «экспресс-доставки», утверждает спецслужба.

ФСБ назвала Денисова членом «украинской диверсионно-террористической группы». По версии ведомства, Денисов «по заданию украинских спецслужб» в феврале 2023 года приехал из Киева через Латвию в московский регион, где собирал сведения «об образе жизни и местах посещения» Татарского. Для этого, как утверждает ФСБ, он купил автомобиль и снял квартиру рядом с местом проживания «военкора».

3 апреля, после совершения теракта, Денисов вылетел из России транзитом через Армению в Турцию, заявили в ФСБ. Там добавили, что начата процедура объявления Денисова в международный розыск.

РИА Новости также опубликовало предполагаемое фото Денисова, а также его водительское удостоверение.

2 апреля в Петербурге в кафе Street Food Bar № 1, которое принадлежало основателю ЧВК Вагнера Евгению Пригожину, произошел взрыв во время «творческого вечера» «военкора» Владлена Татарского. В результате взрыва Татарский погиб, 40 человек получили ранения. По версии следствия, бомба находилась в статуэтке, которую «военкору» подарила Дарья Трепова — одна из посетительниц мероприятия.

На следующий день СК сообщил о задержании подозреваемой. Власти России утверждают, что убийство спланировали спецслужбы Украины «с привлечением агентуры» из людей, сотрудничающих с ФБК. 4 апреля суд отправил Трепову в СИЗО, ее обвиняют по статьям о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ.

Директор ФБК Иван Жданов ранее заявил, что фонд не причастен к теракту. «И вот достаточно идиотская ситуация. Опровергать то, что это сделали мы — идиотизм. Естественно, мы этим не занимаемся. Не опровергать — а вдруг кто-то подумает, что и правда мы. <…> Терроризм на нас давно пытаются навесить. И в обозримом будущем будет суд над Навальным. Очевидно, что они планируют дать ему максимальный срок, и для этого терроризм очень удобен», — говорил Жданов.

Ответственность за взрыв взяла на себя «Национальная республиканская армия».

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