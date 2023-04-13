Посольство Германии отказалось выдать шенгенскую визу россиянину, указав, что он призывного возраста и может не захотеть вернуться в РФ

Журналист Андрей Захаров опубликовал в твиттере фрагмент уведомления об отказе в выдаче шенгенской визы, которое посольство Германии направило россиянину.

В документе, в частности, говорится, что обратившийся в посольство — «гражданин РФ призывного возраста, принадлежащий к числу лиц, которых может коснуться „частичная мобилизация“, что, вероятно, значительно снизит готовность вернуться в свою страну до срока истечения визы».

Как пишет Захаров, отказ в визе на таком основании получил житель Москвы, который постоянно ездил к живущей в Германии сестре. Другие подробности он не раскрыл.

«Частичная мобилизация» была объявлена в России в сентябре 2022 года. Власти РФ объявили, что в ноябре мобилизация закончилась, однако юридически это не оформлено, что позволяет возобновить ее в любой момент.

В апреле Госдума, а затем и Совет Федерации приняли поправки, которые узаконивают электронные повестки, в том числе рассылаемые в личные кабинеты на «Госуслугах», и вводят ряд ограничения для «уклонистов», включая запрет на выезд за рубеж, вождение автомобиля и операции с недвижимостью. На момент публикации этой новости закон оставалось подписать президенту РФ.

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